La décision de Lewandowski de ne pas jouer avec Cristiano Ronaldo a fait les gros titres, modifiant potentiellement les dynamiques d'équipe. Pour ceux qui souhaitent parier sur les répercussions de cette annonce, se tourner vers les meilleurs sites de paris sportifs peut offrir des insights informatifs et des côtes avantageuses pour exploiter au mieux cette situation unique.

L'attaquant vétéran a réalisé la meilleure saison de son histoire la saison dernière en Catalogne, totalisant 101 buts en 147 apparitions en trois saisons.

La saison 2024/25 a également été marquée par ses meilleurs résultats en Espagne, avec 27 buts en Liga et 42 au total, manquant de peu Kylian Mbappé dans la course au Soulier d'Or.

Cependant, les rumeurs concernant son avenir ont continué de circuler, en raison du nombre de kilomètres au compteur de l'international polonais.

Lewandowski est sous contrat jusqu'en juin 2026, avec une option pour 12 mois supplémentaires, et il a choisi de revenir en sélection ce mois-ci après une blessure qui a impacté son début de saison.

Le joueur lui-même a rejeté toute rumeur de départ, confirmant qu'il souhaitait uniquement rester à Barcelone et terminer son contrat.

Ce n'est pas un problème pour moi. Je resterai la saison prochaine. Pour l'instant, je ne pense qu'à Barcelone. Notre équipe sera encore meilleure la saison prochaine."

Des rumeurs circulaient en août selon lesquelles Lewandowski aurait refusé un contrat exorbitant de 100 millions d'euros par saison pour partir en Arabie saoudite.

L'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, a confirmé ces rumeurs et le média local 365scoresarabic a nommé les deux clubs concernés.

Al Hilal et Al Nassr de Cristiano Ronaldo sont les clubs qui, par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, ont contacté Zahavi pour évaluer l'intérêt de Lewandowski.

Lewandowski ne changera pas de plan

Il a rapidement été annoncé que Lewandowski n'avait pas l'intention de partir dans l'immédiat, mais Zahavi a laissé la porte ouverte, et la possibilité d'une réouverture est envisageable en 2026.

Lewandowski ne changera pas de plan dans les mois à venir, car il espère retrouver sa pleine forme, en club comme en sélection.

Il est déterminé à remporter davantage de trophées à Barcelone, potentiellement lors de sa quatrième et dernière saison, et à mener la Pologne à une autre Coupe du monde si elle se qualifie.