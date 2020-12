Lewandowski : "On n'en verra plus des comme Messi pendant 100 ans"

L'attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, a fait part de sa grande admiration envers le Barcelonais Lionel Messi.

Robert Lewandowski a qualifié Lionel Messi comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, suggérant qu'il pourrait s'écouler un autre siècle avant qu'un joueur de sa qualité ne refasse surface.

Lewandowski a mené le à un triplé national et européen la saison dernière, marquant un total remarquable de 55 buts, toutes compétitions confondues. Le joueur de 32 ans a poursuivi sur sa lancée cette saison, avec 15 buts en autant de matches joués.

En aout dernier, Lewandowski a signé un but et offert une passe décisive lors du match qui a vu le Bayern a détruire le Barcelone de Messi (8-2) pour aller ensuite conquérir la . Ce résultat a été prépondérant dans l'envie affichée par le génie Blaugrana de quitter le Nou Camp et relever un nouveau challenge. Messi n'a cependant pas réalisé son souhait et a finalement accepté de rester et aller au bout de son engagement.

L'Argentin sera libre de son choix en juin prochain et de nombreux grands clubs européens sont déjà en état d'alerte. Lewandowski pense que Messi est un talent si unique qu'il pourrait bien s'écouler 100 ans avant qu'on ne voit un autre joueur de cet acabit.

"C'est un grand joueur, l'un des plus grands de l'histoire du football", a déclaré Lewandowski à Ole. "Je sais que les attentes autour de lui sont énormes et ce qu'il a déjà réalisé en tant que footballeur est quelque chose que personne ne réalisera peut-être. Peut-être que vous devez attendre 100 ans pour que quelqu'un comme lui naisse de nouveau. Avec ce qu'il a déjà fait, il est et sera l'un des plus grands de toute l'histoire."

Le Ballon d'Or n'ayant pas été décerné pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, Lewandowski a au moins été nommé aux côtés de Messi pour être désigné meilleur joueur masculin par la FIFA. Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, a reçu le prix The Best la saison dernière et Lewandowski s'est moqué de l'idée que La Pulga est désormais lassé des récompenses individuelles. "Je sais qu'il veut aussi gagner! C'est logique. C'est notre travail", a-t-il confié.