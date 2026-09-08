Levante - Barcelone : détails du match

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD et le FC Barcelone donneront le coup d'envoi le 13 septembre 2026 à 14h15 GMT (10h15 EST / 15h15 BST / 16h15 SAST).

Le leader du championnat se déplace à Valence

Le FC Barcelone se déplace pour affronter Levante UD à l'Estadio Ciudad de Valencia dans le cadre de la 5e journée de la saison 2026/27 de Liga. Tout juste sorti d'un match de Ligue des champions en milieu de semaine et fort d'un parcours parfait sur la scène nationale, l'équipe de Hansi Flick vise à prolonger sa série de victoires en tête du classement. Pour Levante UD, le retour à domicile après un nul accroché à l'extérieur représente un immense défi au moment de tenter de freiner l'attaque prolifique du Barça.

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Le nul vierge des Granotes à Málaga

Levante UD aborde le match de dimanche après avoir obtenu un nul 0-0 à l'extérieur contre le Málaga CF à l'Estadio La Rosaleda lors de la 4e journée, le 6 septembre. Malgré une pression précoce, avec un penalty manqué par Málaga dès la 8e minute, le bloc défensif de Levante a tenu bon sous la pression. L'équipe de Luis Castro a connu un début de championnat mitigé, avec 5 points pris en quatre matches, marqué notamment par une superbe victoire 5-2 à domicile contre le Real Betis lors de la 3e journée.

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La démonstration à cinq buts des Blaugrana à Mestalla

Le FC Barcelone arrive à Valence débordant de confiance après une victoire autoritaire 5-0 contre le Valencia CF à Mestalla lors de la 4e journée, le 6 septembre. Lamine Yamal a donné le ton avec une ouverture du score rapide avant de s'offrir un doublé en fin de seconde période, tandis que Fermín López, Raphinha et Pedri ont également marqué. Ce succès permet au Barça de rester irréprochable au sommet de la Liga avec 12 points en quatre matches et 14 buts inscrits.

Les enjeux à l'Estadio Ciudad de Valencia : attaque irrésistible contre résistance à domicile

Le FC Barcelone part avec l'avantage sur le papier compte tenu de la profondeur de son effectif et de sa forme offensive dévastatrice sous les ordres de Flick. Lamine Yamal et Raphinha chercheront à isoler les latéraux de Levante, tandis que Pedri dictera le jeu dans l'entrejeu. Cependant, Levante a montré qu'il pouvait marquer à domicile et comptera sur Roger Brugué et Iván Romero dans des contre-attaques rapides. Avec des points cruciaux en jeu en championnat, la rencontre de dimanche promet un rythme élevé dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Levante sera privé d'Alejandro Primo pour cette rencontre, tandis que Luis Castro n'a aucun joueur suspendu à gérer avant le match. Des mises à jour sur le probable onze de départ seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Barcelone aborde ce match avec quatre joueurs absents sur blessure : Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu et Eric Garcia. Garcia avait suscité des inquiétudes après avoir été contraint de sortir avec le nez en sang lors du match contre Valence, mais les derniers rapports venus du centre d'entraînement indiquent que son indisponibilité sera minime. Flick n'a aucun joueur suspendu et disposera par ailleurs d'un groupe presque au complet pour faire ses choix.

Forme

Levante a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 0-0 contre Malaga en Liga, après une solide victoire 5-2 face au Real Betis auparavant. Les Granotas ont marqué huit buts et en ont encaissé cinq sur cette série de cinq matches, même si leurs deux défaites, un revers 3-0 contre l'Espanyol et une défaite 1-0 en amical contre Villarreal, montrent une certaine irrégularité dans le secteur défensif au terme de leur préparation.

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ses quatre derniers matches de Liga ont produit 17 buts, avec notamment une victoire 5-0 contre Valence, un succès 5-2 face au Rayo Vallecano, une victoire 2-0 sur le terrain de l'Athletic Bilbao et un 5-0 à l'extérieur contre Elche. L'équipe de Flick n'a encaissé que trois buts durant cette série, et ses deux victoires consécutives 5-0 illustrent une efficacité offensive qui la place parmi les équipes les plus en forme d'Europe.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en février 2026, lorsque Barcelone s'était imposé 3-0 à domicile en Liga. Auparavant, Levante avait reçu Barcelone en août 2025 et s'était incliné 2-3. Sur les cinq confrontations les plus récentes, Barcelone s'est imposé à quatre reprises pour un nul, avec 15 buts marqués et huit encaissés. Le seul match de l'ensemble de données qui ne s'est pas terminé par une victoire de Barcelone est un nul 3-3 à l'Estadio Ciudad de Valencia en mai 2021.