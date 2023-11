Les votes les plus scandaleux du Ballon d’Or

Le Ballon d’Or France Football 2023 a connu quelques votes des plus bizarres. Explications.

Lionel Messi a été couronné Ballon d’Or pour la huitième fois de son histoire, lundi 30 octobre dernier après la 67e édition dudit trophée. Mais quelques votes ont retenu les attentions.

Les votes les plus bizarres du BO 2023

En course avec Erling Haaland et Kylian Mbappé, Lionel Messi a ravi la vedette aux deux étoiles montantes du football en remportant son huitième Ballon d’Or France Football. Si le Norvégien était vu comme un candidat très sérieux pour ce prix, la Coupe du Monde remportée par l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain avec l’Argentine aura tranché en sa faveur.

Plusieurs pays ont été appelés à voter pour les joueurs nominés au prix du Ballon d’Or. Les choix sont dévoilés désormais et connus de tous. Certains pays ont simplement jugé bon de jouer au patriotisme plutôt que de faire le choix selon les performances.

(C)Getty Images

C’est le cas parmi tant d’autre de la Géorgie, de la Corée du Sud, du Portugal et l’Argentine. Si le premier a préféré mettre Bernado Silva en tête devant Vinicius Jr (2e) et Lionel Messi (3e). Pour le votant portugais, Haaland n’est que quatrième devant Kylian Mbappé (5e). En Argentine, Lionel Messi (1er) et Alvarez (2e) sont préférés à Mbappé (3e). Lautaro et Emiliano Martinez sont aussi choisis.

Quant à la Géorgie, elle met son compatriote ailier gauche de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, dans le vote. Ce dernier est classé troisième derrière Messi et Mbappé. Pareil pour la Corée du Sud, qui a misé sur son compatriote Min-jae Kim à la cinquième place.