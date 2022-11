Les vérités de Cristiano Ronaldo sur sa femme

Cristiano Ronaldo a donné une interview explosive à Piers Morgan dans laquelle il a évoqué sa femme.

La superstar portugaise a confié à l'animateur de TalkTV qu'elle se sentait "trahie" par le club et a déclaré qu'elle n'avait aucun respect pour Ten Hag dans une conversation remarquablement franche qui va sûrement marquer la fin de sa carrière à Manchester.

Mais Ronaldo a également évoqué sa relation avec Goerfina Rodriguez, sa compagne qu'il n'a pas encore épousée.

En effet, CR7 est plus que jamais heureux avec Georgina et compte bien enfin passer à l’étape suivante, six ans après l’avoir rencontrée. « Je veux épouser Georgina. C’est dans les plans. Pour son âge, elle est très mature et on s’entraide beaucoup. »

Une personne très importante dans la vie de Ronaldo, avec laquelle il a traversé la tragédie de a perte d'un enfant.

« Elle a souffert quand elle était jeune et regarde la vie avec des yeux différents. Elle m’écoute, m’apporte de la stabilité et m’a permis de ne pas abandonner après la mort de notre fils. Gio est rentrée à la maison et les enfants ont commencé à demander où était l’autre bébé ? »

Un moment cruel pour la jeune maman encore traumatisé par la disparition de son nouveau né.