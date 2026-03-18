Les trois premières recrues de Xabi Alonso à) Liverpool connues

Liverpool a investi massivement sur le marché des transferts l'été dernier, mais sans obtenir les résultats escomptés.





Cinquième de Premier League, Arne Slot est en grand danger et une non-qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine pourrait bien entraîner son remplacement.





Alonso est considéré comme le successeur naturel de Slot. Sans emploi depuis son limogeage du Real Madrid en début de saison, l'Espagnol est déjà un chouchou du public d'Anfield grâce à son passé de joueur à Liverpool, et il possède également une solide expérience sur le banc du Bayer Leverkusen.





Alonso souhaite recruter Barcola, Wharton et Bastoni à Liverpool.





Liverpool n'a pas lésiné sur les moyens ces derniers temps sur le marché des transferts, et Alonso a formulé des demandes importantes auprès de la direction, selon El Nacional, qui indique que l'Espagnol a identifié trois recrues majeures.





Alonso souhaite renforcer chaque secteur de l'effectif de Liverpool et partage la même vision que Klopp, qui recherche un défenseur central, un milieu défensif et un remplaçant pour Mohamed Salah.





Bradley Barcola a été ciblé par Alonso comme le joueur idéal pour l'aile. L'international français a marqué lors de la victoire en Ligue des Champions mardi contre Chelsea, mais il semblerait qu'il soit insatisfait de son poste à Paris.