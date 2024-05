Les révélations extraordinaires de Vinicius sur ses relations avec Ancelotti

Vinicius Junior se confie sur sa relation avec Carlo Ancelotti avant la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Samedi prochain (1er juin), le Real Madrid sera aux prises avec le Borussia Dortmund dans le cadre de la finale de Ligue des champions. Mais trois jours de ce choc, l’ailier brésilien fait une sortie remarquable sur sa relation avec son entraîneur.

Vinicius assoiffé par la Ligue des champions

Avant la finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, samedi, Vinicius Junior a accordé une interview à l’UEFA. Evoquant sa progression, l’ancien de Flamengo, qui a marqué l'unique but de la Maison Blanche en finale de Ligue des champions en 2022 contre Liverpool, confie vouloir plein d’autres trophées de la Coupe aux grandes oreilles.

Getty Images

« C'est très excitant de représenter ce club, qui est motivé par cette compétition. Je suis heureux de pouvoir entrer sur le terrain avec ce maillot, d'obtenir de bons résultats et d'avoir marqué lors de la finale 2022, mais j'en veux encore plus. Évidemment, nous devons penser à la prochaine finale, toujours nous concentrer sur le prochain match. Mais après cette finale, je veux en gagner une autre, et encore une autre. Nous devons être prêts pour ce match, nous devons nous préparer au mieux pour ce moment si important qui couronnera une grande saison », a déclaré Vinicius Junior.

Vini avoue se faire réprimander par Mister

Par ailleurs, le joueur de 23 ans évoque sa relation avec son entraîneur Carlo Ancelotti. En effet, conscient d’avoir un caractère peu orthodoxe, le natif de São Gonçalo explique que le technicien italien l’a vraiment aidé, et ce par toutes les voies possibles, à se corriger.

GOAL AR / Getty

« Il a tout fait pour moi. Il m'a toujours donné confiance, m'a réprimandé quand j'en avais besoin et nous avons développé une très bonne relation. Il se soucie de moi autant que je me soucie de lui. Il m'a fait évoluer en tant que joueur, non pas sur le terrain, mais dans ma façon de concevoir l'entraînement et ma progression. Il dit toujours que mon humilité est ma plus grande vertu, car j'écoute toujours les autres. Lorsque je marque un but dans un match, j'ai toujours envie que mes coéquipiers marquent aussi. Je ne suis pas motivé par mon ego, mais par le fait de jouer avec les meilleurs joueurs, les grandes stars. Chaque jour, il m'apprend de plus en plus de choses sur le terrain et en dehors », a ajouté Vinicius Junior.