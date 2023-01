Les règles extrêmement strictes imposées par Ten Hag à United

Depuis son arrivée, Erik ten Hag a complètement changé les habitudes hors terrain avec une série de règles strictes.

Dès sa nomination après celle de Ralf Rangnick, le Néerlandais de 52 ans s'est immédiatement attelé à la restructuration de l'approche du club en dehors du terrain, sentant que la cohésion et l'esprit d'équipe s'étaient dissipés sous le régime précédent. Il a établi sa propre loi et a peut-être fait le plus grand pas pour asseoir son autorité en laissant tomber Cristiano Ronaldo en novembre. Personne ne semble être au-dessus des règles qu'il a établies : Marcus Rashford, en pleine forme, a été exclu contre les Wolves pour avoir été en retard à une réunion d'équipe, et Alejandro Garnacho a subi le même sort.

Les règles en elles-mêmes sont assez explicites. Les joueurs doivent respecter un code vestimentaire strict lorsqu'ils représentent le club, s'assurer qu'ils mangent à une certaine heure à Carrington et respecter l'interdiction d'utiliser un téléphone portable lors des déplacements. Lors de leur voyage d'été à Bangkok, Ten Hag aurait été consterné par l'apparence de ses joueurs, qui se promenaient dans leur hôtel en pantoufles et vêtements dépareillés, et aurait donc introduit le code vestimentaire.

Ten Hag a également exigé que la salle de réunion de l'équipe à Carrington soit améliorée afin que ses joueurs puissent s'asseoir et regarder leur humiliation 4-0 aux mains de Brentford. Cela a coûté au club environ 200 000 £. Ten Hag punit ensuite ses joueurs en les faisant courir huit miles et demi, soit la distance sur laquelle Brentford les a distancés ce jour-là.

Ten Hag retrouve son équipe sur une série de 11 victoires lors de ses 12 derniers matches, mais il devra mettre au point quelque chose de vraiment spécial lorsque Manchester United accueillera Manchester City dans le derby samedi.