Les propos sévères d'Eric Di Meco sur l'OM

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco s’est montré très dur avec le club marseillais, mardi.

Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille venait à bout de l’AS Saint-Etienne lors de la 14e journée de Ligue 1 (0-2). Une victoire qui permettait aux Phocéens (29 pts) de consolider leur deuxième place au classement derrière le Paris Saint-Germain (1er, 34 pts). Pour autant, ce n’est pas encore suffisant pour Eric Di Meco qui n’est pas toujours pas convaincu par l’équipe de Roberto De Zerbi.

L’analyse surprenante d’Eric Di Meco sur l’OM

Absent des coupes européennes cette saison, l’OM profite pour s’éclater en Ligue 1. Après 14 journées, les hommes de Roberto De Zerbi pointent à la deuxième place et sont toujours la course pour le titre. Plus impressionnant, le club phocéen a remporté quatre de ses cinq rencontres contre le top 7 du championnat. L’Olympique de Marseille a notamment battu des clubs comme Lyon (2-3), Nice (2-0), Lens (1-3) et plus récemment Monaco (2-1). Le club olympien n’a perdu que contre le PSG lors du Classique de Ligue 1 (0-3). Prochaine étape, un choc décisif contre Lille (4e, 26 pts) samedi (17h) pour poursuivre dans cette dynamique. Cependant, malgré le bilan probant de l’OM, Eric Di Meco n’est toujours pas convaincu de la bonne forme de son ancien club. Selon l’ancien défenseur marseillais, les hommes de Roberto De Zerbi ne sont forts que contre les équipes du bas de tableau.

L'article continue ci-dessous

« J’ai un avis très tranché : je suis trop, trop, trop déçu du dernier match contre le PSG. Je pensais vraiment qu’il n’y avait pas autant d’écart sur ce match-là. La réalité du moment, c’est que l’OM est fort avec les faibles et faible avec les forts. Contre Monaco, ça s’est bien passé (victoire 2-1, ndlr), mais la réalité, c’est que tu es fort à l’extérieur et que tu fais le job contre les petites équipes, ce qui n’a pas tout le temps été le cas. Mais est-ce que ça suffit pour aller gêner le PSG ? Il y a encore deux classes d’écart. Mais peut-être qu’il n’y en aura pas à la fin de la saison. Avec la formule mise par Roberto De Zerbi, on se rend compte qu’on est beaucoup plus équilibré, on prend moins de but et offensivement, il se passe un truc. On va voir l’épreuve de Lille ce que ça va donner (samedi). Lille, équipe en forme du moment : il ne faudrait pas, encore une fois, qu’on se prenne un coup sur le nez », a lâché Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, ce mardi.