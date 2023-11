Les propos curieux de Corentin Tolisso après le succès de l'OL

Corentin Tolisso a réagi après la victoire de l’OL contre Rennes ce dimanche.

L’Olympique Lyonnais a enregistré sa toute première victoire de la saison contre le Stade Rennais ce dimanche (0-1). C’était à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Corentin Tolisso a apprécié le résultat au micro de Canal+.

Corentin Tolisso savoure sa première victoire en Ligue 1

L’OL peut enfin respirer avec cette victoire obtenue sur la pelouse du Stade Rennais. Très heureux, Corentin Tolisso considère cela comme sa première victoire en Ligue 1. « J'ai l'impression que c'est ma première victoire en Ligue 1. C'est magnifique, dans le sens où on a vraiment galéré pour gagner un match cette année. On arrive à le faire à Rennes. On n'a pas été exceptionnel mais on a tout donné », lance-t-il. L’international français espère que ce résultat va contribuer à sortir définitivement l’OL de la crise. « Le plus important était de gagner et de voir tout le monde content dans le vestiaire, ça fait plaisir. Cette victoire fait énormément de bien, j'espère qu'elle va tout changer et qu'on va enchaîner, à jouer de mieux en mieux. Il en fallait une de victoire, c'était ce soir, j'espère que ça amènera que du positif. On est encore dernier, il faut rester humble », ajoute Corentin Tolisso.

Tolisso a échangé avec Génésio

L’ancien joueur du Bayern Munich a échangé avec son ancien entraîneur à l’OL, aujourd’hui à Rennes, après le match. Il est revenu sur le contenu de sa discussion avec Bruno Génésio, qui s’est fait remarquer lors de la rencontre. « J'ai dit à Genesio que ça faisait du bien, que c'était compliqué en ce moment. Il m'a dit de m'accrocher, de continuer et il nous a encouragé à sortir de cette phase compliquée. C'est un Lyonnais, c'est normal qu'il aime toujours l'OL. Après, il est coach à Rennes et il essaie de faire son travail du mieux qu'il peut », explique Corentin Tolisso.