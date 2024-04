Les propos cinglants de Memphis Depay sur l'OL

Ancien joueur de l’OL, Memphis Depay a tenu récemment des propos durs à l’encontre du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais s’est vu infliger une véritable gifle de la part du PSG ce dimanche. Les Gones se sont inclinés 4 buts à 1 dans un match où ils ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Les hommes de Pierre Sage connaissent ainsi un coup d’arrêt après avoir enchainé six matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Alors que l’OL se projette déjà sur ses prochaines échéances, Memphis Depay est venu en remettre une couche.

Memphis Depay déplore le manque de titres à l’OL

Memphis Depay a rejoint l’OL en 2017 en provenance de Manchester United. Alors qu’il était en difficulté chez les Red Devils, l’international néerlandais a pris une autre dimension dans le Rhône. En 178 apparitions avec les Gones, Memphis Depay a marqué 76 buts et a délivré 55 passes décisives avant de filer au Barça en 2021. Mais malgré ses statistiques, l’ancien attaquant du PSV Eindhoven n’a remporté aucun titre avec l’OL au plus grand regret du Batave.

« Je suis resté 4-5 ans à Lyon, j’ai toujours le sentiment qu’on était là, mais que nous n’arrivions pas à franchir l’étape nécessaire pour gagner des titres parce que tout est question de détails dans ce sport. Ils ont quand même un super stade, de superbes installations d’entraînement donc ce n’est pas le problème. Je pense que financièrement ils ont les moyens. Évidemment, ils aiment montrer des joueurs de l’académie, qu’ils peuvent ensuite vendre. Car nous avions une super équipe », lâche-t-il dans un entretien accordé à Prime Video.

Depay tacle l’OL

Cela est d’autant plus regrettable puisque Memphis Depay était au milieu d’une génération dorée de joueurs formés à l’OL avec Nabil Fekir, Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette. Mais le club a fini par libérer ces derniers conformément à sa politique commerciale. Mais pour Depay, Lyon aurait pu utiliser l’argent de ces ventes pour former une équipe compétitive capable de remporter un titre.

« Nabil Fekir, Lacazette, Tolisso, qui ont tous été vendus pour gagner beaucoup d’argent, Ferland Mendy, Tanguy Ndombélé, tous ces gars qui sont partis pour de belles sommes. Je suis probablement le seul qui est parti libre. Mais avec tous ces joueurs, ils ont reçu beaucoup d’argent qu’ils pouvaient réinvestir dans une équipe pour être compétitifs. Et je ne sais pas pourquoi exactement… mais comme vous le savez, ils sont en train de lutter. Donc j’espère qu’ils vont continuer de revenir et qu’ils seront meilleurs la saison prochaine », ajoute l’attaquant de l’Atlético Madrid. Qualifié en finale de Coupe de France, prévue le 25 mai contre le PSG, l’OL aura, à coup sûr, envie de répondre au Néerlandais de la plus belle des manières en remportant son premier sacre depuis 2012.