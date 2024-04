Les prédictions de Marcel Desailly sur le PSG

Marcel Desailly s’est exprimé lundi sur la fin de saison du Paris Saint-Germain.

Le PSG vient de réaliser une semaine énorme. Le club parisien a décroché sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions contre le Barça mardi avant de laminer l’OL, dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1. Avec une finale de Coupe de France en vue contre l’OL le 25 mai, le PSG a la possibilité de réaliser le triplé cette saison. Ce lundi, Marcel Desailly s’est prononcé sur le club parisien avec quelques prédictions pour la fin de saison.

Marcel Desailly voit le PSG remporter la C1

Les 1er et 7 mai prochains, le PSG va tenter de décrocher une place en finale de Ligue des Champions en défiant le Borussia Dortmund. Passé cet obstacle, le club parisien pourrait remporter son premier sacre en C1 pour sa deuxième finale après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich (1-0). Un adversaire que le PSG peut encore retrouver à défaut du Real Madrid, désormais grand favori après avoir éliminé Manchester City.

Selon Marcel Desailly, Paris a toutes ses chances pour remporter la coupe aux grandes oreilles cette saison. « On adore tous le Real Madrid, mais je crois que le Bayern a une chance et le PSG aussi », lance l’ancien international français à l’occasion d’une conférence de presse organisée pour les trophées Laureus.

L'article continue ci-dessous

Le PSG rend nostalgique Desailly

Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec l’Olympique de Marseille, Marcel Desailly connait cette sensation de remporter pour la première fois ce titre. En plus, le PSG ne compte plus de grandes stars cette saison hormis Kylian Mbappé. Une situation qui rappelle à Desailly celle de l’OM lors de l’unique sacre du football français en Ligue des Champions.

« Les dernières saisons, ils avaient beaucoup de top joueurs. Ça me fait penser au Marseille de mon époque. Nous avions gagné la première Ligue des champions du football français quand plus personne ne s'y attendait. Il y avait eu une vraie baisse de qualité en termes de joueurs. Et soudain, on l'a fait. Paris a perdu Neymar et Messi, mais ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football », explique le champion du monde 1998.