Xavi Simons bénéficie d’un immense soutien après avoir annoncé dimanche soir sa rupture du ligament croisé. Le milieu offensif de Tottenham Hotspur manquera la Coupe du monde 2026 et une grande partie de la saison à venir.

Le milieu offensif de 23 ans s’est blessé au genou samedi dernier, lors du match à Wolverhampton. Après un cri de douleur et une évacuation sur civière, les examens ont confirmé dimanche la rupture du ligament croisé.

Le diagnostic confirmé dimanche révèle une rupture du ligament croisé, synonyme d’une rééducation de six à neuf mois. La KNVB lui a immédiatement apporté son soutien : « Tu reviendras plus fort, Xavi. »

Plusieurs internationaux néerlandais ont également laissé un message d’encouragement sous sa publication, parmi lesquels Bart Verbruggen, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven et Ian Maatsen.

Outre l’équipe nationale néerlandaise et le joueur, le coup est rude pour Tottenham : engagés dans une lutte pour le maintien, les Londoniens comptent deux points de retard sur la zone de relégation à quatre journées de la fin, et pourraient donc retrouver Simons en Championship la saison prochaine.

Selon The Athletic, les Spurs pourraient souffrir : « Tottenham a peiné cette saison à se créer des occasions en raison des longues absences de James Maddison et Dejan Kulusevski. Simons est l’un des rares joueurs capables de délivrer des passes précises, comme il l’a démontré sur le magnifique centre qui a conduit au but de Pedro Porro contre Brighton. »

En Espagne également, le cas Simons fait les titres. Le quotidien catalan Sport lui consacre un long article et souligne l’ampleur du coup dur : « Xavi Simons traverse l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Le choc est brutal. Les Pays-Bas perdent l’un de leurs talents les plus exceptionnels. »