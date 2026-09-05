La Fédération néerlandaise de football est entrée dans la course pour s'attacher les services du jeune talent marocain Amir Bouhamdi, joueur du PSV Eindhoven, après avoir pris l'initiative de contacter le jeune joueur pour tenter de le convaincre de choisir de représenter la sélection néerlandaise sur le plan international au cours des prochaines années.

Selon le site marocain « Hespress », la Fédération néerlandaise accorde à Bouhamdi une attention particulière, profitant du fait qu'il possède la double nationalité marocaine et néerlandaise, en plus des prestations prometteuses qu'il livre au sein du PSV Eindhoven, club réputé pour l'importance qu'il accorde à la formation et au développement des jeunes talents.

La Fédération néerlandaise s'est mobilisée de manière précoce pour tenter d'attirer Bouhamdi, considéré comme l'un des talents susceptibles de constituer l'avenir de la sélection des Pays-Bas, mais le joueur a clarifié sa position et a choisi de représenter la sélection marocaine plutôt que de changer de destination internationale.

Le site a précisé que Bouhamdi a informé la Fédération royale marocaine de football, ces derniers jours, de sa décision de représenter la sélection nationale, mettant ainsi un terme aux démarches néerlandaises visant à le convaincre de défendre les couleurs des Pays-Bas à l'avenir.

Cette décision intervient alors que le joueur poursuit la construction de son avenir au sein du PSV Eindhoven, après que le club néerlandais a réussi à assurer sa continuité dans ses rangs en prolongeant son contrat jusqu'à l'été 2031, une démarche qui reflète l'ampleur de la confiance dont il bénéficie de la part de la direction du club et du staff technique.

Bouhamdi avait rejoint l'académie du PSV Eindhoven en 2017, alors qu'il était âgé de neuf ans, et depuis lors il a gravi les échelons au sein des différentes catégories d'âge du club, avant de poursuivre son ascension progressive et de se rapprocher davantage du cercle de l'équipe première.