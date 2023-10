Les parents de Luis Diaz kidnappés par un gang de motards !

Les parents de Luis Diaz, l'attaquant de Liverpool, ont été enlevés dans leur pays natal, la Colombie, et sa mère a déjà été libérée.

Les médias colombiens ont rapporté que samedi après-midi (heure locale), Luis Manuel Diaz et Cilenis Marulanda ont été arrêtés par des ravisseurs alors qu'ils se dirigeaient vers leur quartier d'origine, Los Olivos, dans la ville de Barrancas, d'où est originaire le joueur de Liverpool.

L'article continue ci-dessous

Selon Semana, des hommes armés circulant à moto ont intercepté leur véhicule. Toutefois, selon une autre version des faits, les parents de M. Diaz regardaient un match lorsque des ravisseurs sont arrivés et les ont emmenés.

Le colonel Geovanni Cristancho, directeur de la branche Gaula de la police colombienne, qui s'occupe des enlèvements, de l'extorsion et de la libération des otages, a été immédiatement envoyé sur place pour prendre en charge la situation.

L'armée et la police ont également uni leurs forces et ont commencé à mener des opérations coordonnées pour tenter de retrouver les parents. Des points de contrôle de la police ont été mis en place pour identifier les personnes circulant à moto dans la région.

Grâce à la pression exercée par la police et les opérations militaires, la mère de Diaz a été retrouvée et libérée saine et sauve. Mais le père de la star de Liverpool reste introuvable. Une source a déclaré à Semana : "Nous avons déjà retrouvé la mère, elle est en bonne santé, elle a peur, mais elle va bien. Ils ont emmené le père sur une moto, ils l'ont sorti de la voiture et l'ont emmené le long des sentiers".

Blu Radio, qui a réussi à obtenir des images du moment où Cilenis Marulanda a retrouvé les membres de sa famille, a rapporté qu'il y avait eu des affrontements entre les criminels et les autorités au cours de l'opération de sauvetage. Le véhicule dans lequel elle se trouvait est en garde à vue.

En Angleterre, Luis Diaz aurait pu être titularisé par Liverpool lors du match de Premier League contre Nottingham Forest, dimanche. Mais son père étant toujours aux mains des ravisseurs, son implication dans un événement aussi trivial qu'un match de football semble peu probable dans ces circonstances.

Le club a publié la déclaration suivante dimanche matin avant le match : "Liverpool Football Club peut confirmer qu'il est au courant d'une situation en cours impliquant la famille de Luis Diaz en Colombie. Nous espérons vivement que cette affaire sera résolue en toute sécurité et dans les plus brefs délais. En attendant, le bien-être du joueur reste notre priorité immédiate."