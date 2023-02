Les notes du PSG face au Bayern Munich : Messi-Neymar, un duo sans influence

Dans un bloc équipe positionné très bas, les deux attaquants parisiens n'ont jamais réussir à se sortir de la pression exercée par les Bavarois.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Alors que Paris a constamment été sous pression, le gardien italien n’a eu que peu de travail à effectuer : une sortie loin de son but pour repousser du poing (23e) et un arrêt sur sa ligne après une frappe de Kimmich (43e). Même s’il sauve son équipe du break devant Choupo-Moting (63e, 64e) et Pavard (64e), il n’est pas irréprochable sur l’ouverture du score de Coman (0-1, 53e).





Achraf Hakimi 4/10

Laissé au repos à Monaco après une gêne à la cuisse, le Marocain s’est littéralement fait manger par Coman dans le un contre un (25e, 28e, 43e). Imprécis, certaines de ses relances ont permis au Bayern d’apporter un danger immédiat (1re, 28e). Remplacé à la mi-temps par Kimpembe (5, 46e), dont l’une des premières interventions a fait passer une frayeur monstre





Marquinhos 5/10

Tout au long de la première période, le capitaine a su rester vigilant même s’il a eu beaucoup moins de d’interventions à effectuer que Ramos. Replacé à droite en seconde, il laisse libre Davies qui offre une passe décisive parfaite pour Coman (0-1, 53e). Sa seule erreur dans un second acte pourtant sérieux. Une belle situation sur corner (77e).





Sergio Ramos 7/10

L’’ancien capitaine du Real Madrid a certainement réalisé sa meilleure prestation de la saison. S’il n’a pas plus la vitesse de ses débuts, l’Espagnol a compensé par une lecture du jeu et des interventions aussi propres qu'autoritaires. Impérial de bout en bout.





Nuno Mendes 4/10

Le latéral portugais a eu du mal à gérer Cancelo qui collait la ligne de touche et a offert à son compatriote la possibilité d’adresser quelques centres dangereux. Pris par Coman dans son dos sur l’ouverture du score, il est aussi mis à mal par Musiala sur l’occasion de Choupo-Moting qui trouve le poteau (64e). Mieux dans le dernier quart d’heure, il s’offre des rushs solitaires dont il a le secret et donne un ballon de but à Messi (85e).





Warren Zaïre-Emery 4/10

Le lancer dans ce type de rencontre à son âge reste une prise de risque considérable. Placé dans le couloir droit du 4-4-2, le titi a perdu beaucoup de ballons et n’a jamais été vraiment recherché par ses partenaires. Il manquait certainement de repères. Replacé dans l’axe après le repos, il s’est offert un rush qui a amené une chaleur dans la surface de réparation allemande (50e). Remplacé par Ruiz (57e).





Marco Verratti 4/10

On attendait que sa justesse technique aide Paris à se sortir du pressing adverse. Ce ne fut le cas qu’en de très rares occasions. Depuis plusieurs semaines, l’Italien n’a plus son rayonnement habituel sur le jeu parisien et face au Bayern, il a connu par séquences un déchet technique étonnant.





Danilo Pereira 6/10

En plus de l’impact physique qu’il a apporté, le Portugais a été l’un des Parisiens les plus justes techniquement. À l’aise dans sorties et disponible, il a dégagé une sérénité de tous les instants. Remplacé par Vitinha (75e), qui se procure une opportunité d’égaliser (86e).





Carlos Soler 5/10

Aligné côté droit, son début de match a été intéressant avec de bonnes initiatives. Mais on le sent complètement bridé et le soufflet est vite retombé. L’Espagnol a ensuite joué avec trop de sécurité dans ses transmissions. Appliqué dans son replacement. Remplacé par Mbappé (57e) qui a progressivement changé le visage de son équipe.





Lionel Messi 4/10

Cette configuration dans laquelle son équipe subit et défend si bas ne lui convient pas. L’Argentin n’a pas non plus résisté à la pression bavaroise dos au but et a perdu une quinzaine de ballons. Surtout, il est magnifiquement servi par Mendes mais voit sa reprise détournée par Pavard (85e).





Neymar 4/10

Comme son compère d’attaque, ce schéma ne lui convient guère. Même s’il a eu plus d’activité et a tenté de couper plusieurs passes adverses, son influence n’a pas été beaucoup plus grande. Mieux dans le dernier quart d’heure, il sert Nuno Mendes un peu tard sur le but refusé à Mbappé.