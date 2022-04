Les notes des Parisiens face à Lens : Messi, le coup de canon, Mbappé et Neyma passent à côté

Keylor Navas 6/10

Pour son deuxième match de la semaine, le Costaricien n’a pas eu de gros arrêts à effectuer. Si Fofana a fait passer deux frissons sur sa cage (7e, 21e), il a été impeccable sur ses prises de balle face à Kalimuendo, Clauss et Sotoca (33e, 39e, 55e).

Marquinhos 6/10

Positionné à droite de Sergio Ramos, le capitaine parisien a beaucoup dézoné pour apporter le surnombre au milieu et même devant la surface. En bonne position, il voit d’ailleurs sa frappe détournée par Wooh (30e). Moins haut en seconde, il a passé une soirée tranquille ponctuée par un retour magnifique sur Ganago (75e).

Sergio Ramos 5/10

Entre Marquinhos et Kimpembe son positionnement, l’Espagnol a fourni une prestation solide avant d’être en retard sur Ganago lors de l’égalisation lensoise (88e). Avant cela, il a pourtant permis à ses défenseurs d’avoir beaucoup de liberté. Souvent bien placé, il coupe bien un centre dangereux de Clauss (28e) et s’est montré solide dans le duel comme face à Fofana (33e). Tout proche de participer à la fête mais sa reprise passe au-dessus (68e).

Presnel Kimpembe 5/10

Emprunté dans ses interventions en début de match, il est monté en puissance et se fait remarquer sur un tacle autoritaire pour détourner une frappe enveloppée de Fofana (20e), puis une autre intervention haute sur le milieu lensois.

Achraf Hakimi 5/10

Vigilant derrière, sa première période est encourageante et certaines de ses montées ont cette fois apporté quelque chose. Il y a d’abord un premier débordement face à Frankowski (14e) et ce duel perdu face Leca (26e). Moins en vue en seconde, il est le premier à sortir, remplacé par Di Maria (75e).

Idrissa Gueye 5/10

45 premières minutes trop tranquilles où la mobilité de Fofana l’ont mis en difficulté. Il est loin du milieu lorsqu’il frappe une première fois (7e) et perd le ballon sur sa seconde opportunité (21e). En vue sur quelques ouvertures, sur les actions qui amènent les duels de Hakimi (26e) et Mbappé (39e). Plus au contact en seconde période, il se procure une belle opportunité stoppée par Leca (70e), avant de céder sa place à Danilo (81e).

Marco Verratti 4/10

Après Angers, l’Italien a encore fourni une prestation quelconque dans un match qui avait pourtant une importance capitale. Peu d’influence sur le jeu et dans la récupération, il aurait pu tenter sa chance dans la surface mais n’a pas fait les bons choix.

Nuno Mendes 4/10

Jamais bien servi dans son couloir cette saison, le Portugais a fourni un match timide. Moins d’énergie et peu de participation au jeu. S’il est à la récupération sur l’occasion de Hakimi (26e), il est pris dans son dos par Jean sur l’égalisation. Un match timide et sans énergie loin de ses habitudes.

Lionel Messi 6/10

Sans déchet mais sans grande énergie, le génie est sorti de sa boîte pour offrir son deuxième bijou de la saison après celui contre Manchester City au Parc des Princes : une frappe enveloppée qui faisait lever un Parc silencieux (1-0, 68e). Le meneur s’est aussi illustré en étant à l’origine de quelques combinaisons comme celles menant aux occasions de Mbappé (39e) ou Ramos (68e).

Kylian Mbappé 4/10

L’attaquant parisien est passé à côté de son match. Pas aussi clinique qu’à l'habitude, il a manqué de nombreuses occasions (23e, 39e, 53e, 90e+2) et a paru moins en jambes qu’à l’habitude. Peu inspiré dans le jeu, il a rarement fait de différences dans les duels.

L'article continue ci-dessous

Neymar 3/10

Les deux dernières prestations du Brésilien promettaient une fin de saison canon mais l’attaquant a fini par retomber dans ses travers. Des pertes de balle à la pelle et surtout une incapacité à amener le danger hormis sur une remise pour une Mbappé (90e +2). Surtout, il manque une occasion de marquer seul au second.