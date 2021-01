Les menaces de la FIFA et de l'UEFA, opposées à la Superligue

La FIFA et les six confédérations, dont l'UEFA, ont rappelé via un communiqué leur opposition au projet de création d'une Superligue européenne.

Ces derniers mois, une information émerge, faisant état d'une nouvelle compétition européenne disposant du soutien des grandes instances. Celle-ci ne concernerait qu'une poignée de clubs historiques, comptant parmi les plus riches et les plus performants du continent. Ce jeudi, FIFA et UEFA sont montées au créneau.

Real Madrid - Fragilisé, Zinédine Zidane prend ses responsabilités​

Dans un communiqué officiel, les instances se sont montrées intransigeantes sur le sujet, estimant un tel projet en opposition totale aux principes universels de solidarité. "Les principes universels de mérite sportif, de solidarité, de promotion et de relégation, et de subsidiarité sont le fondement de la pyramide du football qui assure le succès mondial du football et sont, à ce titre, inscrits dans les statuts de la FIFA et de la confédération. Le football a une longue et fructueuse histoire grâce à ces principes. La participation à des compétitions mondiales et continentales doit toujours être gagnée sur le terrain", peut-on lire sur le communiqué, menaçant les clubs potentiellement intéressés.

L'article continue ci-dessous

"Souligner avec force qu'une telle compétition ne serait reconnue"

"À la lumière des récentes spéculations des médias sur la création d'une 'Super Ligue' européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) aimeraient à nouveau réitérer et souligner avec force qu'une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération respective. Tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition ne serait par conséquent pas autorisé à participer à une compétition organisée par la FIFA ou sa confédération respective", menacent ainsi les instances, qui rappellent que chaque compétition organisée nécessite d'être officiellement reconnue.

"Conformément aux statuts de la FIFA et des confédérations, toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnues par l'organisme compétent à leur niveau respectif, par la FIFA au niveau mondial et par les confédérations au niveau continental. (...) La Coupe du Monde, dans son format actuel et nouveau, est la seule compétition de clubs au monde, tandis que la FIFA reconnaît les compétitions de clubs organisées par les confédérations comme les seules compétitions continentales de clubs".

Une mise au point qui a le mérite d'être claire, puisque signée avec les noms des différents présidents de la FIFA et des six confédérations de soutien : Gianni Infantino - Président de la FIFA, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa - Président de l'AFC, Constant Omari - Président par intérim de la CAF, Vittorio Montagliani - Président de la Concacaf, Alejandro Domínguez - Président de la CONMEBOL, Lambert Maltock - Président de l'OFC et Aleksander Čeferin - Président de l'UEFA.