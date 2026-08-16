Les négociations autour du transfert de Rodri au Barça sont entrées dans une nouvelle phase, après que le club catalan a formulé sa troisième offre pour s'attacher les services du milieu espagnol, tandis que Manchester City poursuit ses démarches sur le marché pour recruter de nouveaux milieux de terrain, un signe qui renforce les spéculations sur sa préparation à l'après-capitaine.

Le quotidien catalan Mundo Deportivo a rapporté ce dimanche que la troisième offre du Barça dépassait les 60 millions de livres sterling, soit environ 70 millions d'euros, dans un contexte de rumeurs faisant état d'un nouveau refus de Manchester City, même si aucune confirmation officielle n'a été émise à ce jour.

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Le Barça a entamé les négociations avec une première offre d'une valeur d'environ 50 millions d'euros, avant de la porter à près de 70 millions d'euros, tandis que Manchester City tient à obtenir 80 millions d'euros, bien qu'il reste moins d'un an de contrat au joueur.

Dans le même temps, City continue de renforcer son entrejeu, après avoir battu son record en juillet dernier avec le recrutement de l'Anglais Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest pour 135 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du club et le joueur britannique le plus cher.

Le club anglais est également proche de boucler le transfert du Marocain Ayoub Bouaddi, joueur de Lille âgé de 18 ans, dans une opération qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire des joueurs marocains, dépassant celui d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain pour 68 millions d'euros en 2021.

Manchester City n'a pas non plus refermé le dossier de l'Argentin Enzo Fernández, malgré l'enlisement des négociations avec Chelsea, alors que le joueur a été la cible de sifflets d'une partie des supporters de Chelsea lors du match amical face à la Real Sociedad (3-1) hier samedi.

Toutes ces démarches indiquent que Manchester City planifie déjà l'après-Rodri, tout en cherchant en même temps à tirer le meilleur rendement financier possible de la vente du joueur.