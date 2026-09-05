Fulham a laissé filer son avance face à son hôte Crystal Palace, s'inclinant à domicile devant ses supporters sur le score de 3-2 lors de la troisième journée de Premier League.

Fulham n'a toujours pas connu la saveur de la victoire en Premier League cette saison, sous la conduite de son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, après une troisième défaite consécutive.

Cette défaite a également provoqué les sifflets des supporters de Fulham à l'encontre de leur équipe en raison des mauvais résultats.

Le journal AS est revenu sur les détails de la rencontre, dont l'entame a été marquée par Joshua King, qui a ouvert le score pour les locaux à la 11e minute.

Tyrick Mitchell est parvenu à égaliser pour Crystal Palace à la 35e minute d'une frappe puissante du pied gauche.

Sept minutes plus tard, Fulham a repris l'avantage grâce à César Palacios, la première période s'achevant sur un avantage de 2-1 en faveur de Fulham.

Mais Crystal Palace a abordé la seconde période avec une offensive intense, qui a débouché sur le but de l'égalisation signé Mitchell à la 54e minute.

À la 77e minute, Ben Chilwell a inscrit le troisième but de Crystal Palace, permettant aux visiteurs de récolter leurs trois premiers points au classement de la Premier League.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora