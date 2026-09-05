Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Les malheurs s'enchaînent pour Arbeloa : des sifflets et une défaite dramatique

Fulham vs Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League
A. Arbeloa
Angleterre
Espagne

Fulham a laissé filer son avance face à son hôte Crystal Palace, s'inclinant à domicile devant ses supporters sur le score de 3-2 lors de la troisième journée de Premier League.

Fulham n'a toujours pas connu la saveur de la victoire en Premier League cette saison, sous la conduite de son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, après une troisième défaite consécutive.

Cette défaite a également provoqué les sifflets des supporters de Fulham à l'encontre de leur équipe en raison des mauvais résultats.

Le journal AS est revenu sur les détails de la rencontre, dont l'entame a été marquée par Joshua King, qui a ouvert le score pour les locaux à la 11e minute.

Tyrick Mitchell est parvenu à égaliser pour Crystal Palace à la 35e minute d'une frappe puissante du pied gauche.

Carabao Cup
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL

Sept minutes plus tard, Fulham a repris l'avantage grâce à César Palacios, la première période s'achevant sur un avantage de 2-1 en faveur de Fulham.

Mais Crystal Palace a abordé la seconde période avec une offensive intense, qui a débouché sur le but de l'égalisation signé Mitchell à la 54e minute.

À la 77e minute, Ben Chilwell a inscrit le troisième but de Crystal Palace, permettant aux visiteurs de récolter leurs trois premiers points au classement de la Premier League.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora 

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google