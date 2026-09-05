Fulham a gaspillé son avantage face à son hôte Crystal Palace, s'inclinant à domicile et devant ses supporters sur le score de 3-2 lors de la troisième journée de la Premier League anglaise.

Fulham n'a toujours pas connu la victoire en Premier League cette saison, avec son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, après cette troisième défaite consécutive.

Cette défaite a également provoqué des sifflets de la part des supporters de Fulham envers leur équipe, en raison des mauvais résultats.

Le journal AS a détaillé les temps forts de la rencontre : tout a commencé avec Joshua King, qui a ouvert le score pour les hôtes à la 11e minute.

Tyrick Mitchell est parvenu à égaliser pour Crystal Palace à la 35e minute d'une frappe puissante du pied gauche.

Sept minutes plus tard, Fulham a repris l'avantage grâce à César Palacios, la première période s'achevant sur un avantage de 2-1 en faveur de Fulham.

Mais Crystal Palace a entamé la seconde période sur un pressing offensif intense, qui a débouché sur le but égalisateur de Mitchell à la 54e minute.

À la 77e minute, Ben Chilwell a inscrit le troisième but de Crystal Palace, permettant aux visiteurs d'engranger leurs trois premiers points au compteur en Premier League.

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