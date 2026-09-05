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Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Les malheurs s'accumulent pour Arbeloa entre les sifflets et une défaite dramatique

Fulham vs Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League
A. Arbeloa
Angleterre
Espagne

Fulham a laissé filer son avance face à Crystal Palace, s'inclinant à domicile devant ses supporters sur le score de 3-2 lors de la troisième journée de Premier League.

Fulham n'a toujours pas goûté à la victoire en Premier League cette saison sous la houlette de son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, après une troisième défaite consécutive.

Cette défaite a également provoqué des sifflets de la part des supporters de Fulham à l'encontre de leur équipe en raison des mauvais résultats.

Le journal AS est revenu sur les détails de la rencontre, dont le premier acte a été signé Joshua King, qui a ouvert le score pour les locaux à la 11e minute.

Tyrick Mitchell est parvenu à égaliser pour Crystal Palace à la 35e minute d'une puissante frappe du pied gauche.

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Sept minutes plus tard, Fulham a repris l'avantage par l'intermédiaire de César Palacios, la première période s'achevant sur un avantage de 2-1 pour Fulham.

Mais Crystal Palace a entamé la seconde période avec un jeu offensif intense, qui a débouché sur le but égalisateur de Mitchell à la 54e minute.

À la 77e minute, Ben Chilwell a inscrit le troisième but de Crystal Palace, permettant aux visiteurs d'engranger leurs trois premiers points en Premier League.

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