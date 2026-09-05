Fulham a laissé filer son avance face à Crystal Palace, s'inclinant à domicile devant ses supporters sur le score de 3-2 lors de la troisième journée de Premier League.

Fulham n'a toujours pas goûté à la victoire en Premier League cette saison sous la houlette de son nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, après une troisième défaite consécutive.

Cette défaite a également provoqué des sifflets de la part des supporters de Fulham à l'encontre de leur équipe en raison des mauvais résultats.

Le journal AS est revenu sur les détails de la rencontre, dont le premier acte a été signé Joshua King, qui a ouvert le score pour les locaux à la 11e minute.

Tyrick Mitchell est parvenu à égaliser pour Crystal Palace à la 35e minute d'une puissante frappe du pied gauche.

Sept minutes plus tard, Fulham a repris l'avantage par l'intermédiaire de César Palacios, la première période s'achevant sur un avantage de 2-1 pour Fulham.

Mais Crystal Palace a entamé la seconde période avec un jeu offensif intense, qui a débouché sur le but égalisateur de Mitchell à la 54e minute.

À la 77e minute, Ben Chilwell a inscrit le troisième but de Crystal Palace, permettant aux visiteurs d'engranger leurs trois premiers points en Premier League.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora