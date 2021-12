Les joueurs qui vont animer le mercato d'hiver

La fenêtre de transfert de janvier 2022, qui approche à grands pas, pourrait voir quelques-unes des plus grandes stars européennes s'envoler. Les rumeurs ne cessent d'affluer et les grandes équipes européennes sont à la recherche de la pièce manquante qui les propulsera au sommet.

Cela concerne des joueurs comme Erling Haaland ou Eden Hazard. Les cinq transferts potentiels les plus intéressants sont présentés ci-dessous.

Kylian Mbappé

Le joyau de la couronne, Kylian Mbappé, est le joueur le plus recherché sur le marché. Le PSG a refusé de le laisser partir cet été, mais son contrat prend fin en juin 2022, date à laquelle il pourra signer librement avec n'importe quelle équipe.

Le PSG pourrait maintenant décider qu'il ne veut pas se retrouver les mains vides et pourrait accepter une bonne offre cet hiver, notamment du Real Madrid, qui est le candidat numéro un pour faire venir le jeune talent.

Eden Hazard

L'un des joueurs qui pourraient quitter le Real Madrid est Eden Hazard, qui a été appelé à remplacer Cristiano Ronaldo mais n'a pas été aussi performant que le club l'espérait.

Selon les rumeurs, il pourrait retourner en Angleterre, tandis que son ancien club, Lille, serait également intéressé pour le faire revenir un jour.

Anthony Martial

Anthony Martial pourrait quitter Old Trafford à plus ou moins brève échéance, le Français étant arrivé à la conclusion que son temps à Manchester United est terminé.

Plusieurs clubs seraient intéressés, dont la Juventus, l'Atletico Madrid, le FC Barcelone, Newcastle, Arsenal et Séville.

Erling Haaland

L'attaquant norvégien est l'un des joueurs les plus convoités depuis quelques saisons et sa clause libératoire sera de 75 millions d'euros dès cet été, ce qui en fait l'un des joyaux les plus chers.

Le FC Barcelone a été lié à lui, ainsi que plusieurs autres grands clubs, et l'élimination précoce du Borussia Dortmund en Ligue des champions signifie que l'attaquant pourrait même être vendu en janvier plutôt qu'à la fin de cette saison.

Sergino Dest

Le joueur de l'USMNT n'a pas réussi à décoller comme prévu et, ajouté à ses multiples blessures, il pourrait quitter l'équipe.

Chelsea a déjà préparé une offre de 30 millions d'euros pour l'Américain, son départ de Barcelone est donc très probable, surtout avec l'arrivée de Dani Alves.

