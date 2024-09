Les gros doutes d'un ancien de l'OM sur De Zerbi

Un ancien joueur de l’OM a émis des doutes sur l’équipe de Roberto De Zerbi, vendredi.

Les championnats sont à l’arrêt pour le moment en raison de la trêve internationale. Cependant, cette première pause est aussi le moment pour les équipes de faire un premier bilan de la saison. À l’Olympique de Marseille notamment, le bilan est pour le moins satisfaisant après trois journées de Ligue 1. Mais l’équipe de Roberto De Zerbi ne convainc pas encore tous les observateurs, y compris un ancien sociétaire de l’OM.

Chris Waddle met la pression à Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison. Après trois journées, le club phocéen occupe le deuxième rang au classement de la Ligue 1 avec 7 points. En plus de ces bons résultats, l’OM produit un jeu séduisant conformément à la philosophie de Roberto De Zerbi. Malgré cela, Chris Waddle s’interroge sur les ambitions du technicien italien avec l’OM cette saison.

AFP

« Le fait d’aller à Brighton a permis de revoir ses ambitions à la baisse. Avant, elles étaient toujours très élevées, alors qu’à Brighton, c’était génial de survivre en Premier League. Et une place dans les dix premiers était une grande réussite. Marseille est un club unique. Il se trouve dans une grande ville avec une seule équipe et c’est très exigeant d’y jouer. Quand j’étais là-bas, nous avions l’argent, nous avions l’équipe. Évidemment, tout a changé. De Zerbi devra donc être patient, mais si j’étais le président, je lui dirais : 'pourquoi ne pouvons-nous pas finir dans les trois ou quatre premiers ? », lance l’ancien ailier de l’OM (1989-1992) dans une interview avec Tribal Football.

Chris Waddle s’inquiète pour De Zerbi et l’OM

Cependant, l’OM vise bel et bien le haut de tableau cette saison. Mieux encore, le club marseillais a envie de mettre fin au règne du PSG, comme expliqué par Quentin Merlin, ces derniers jours. Ce qui passe forcément par une adaptation de l’ensemble de l’équipe au style de Roberto De Zerbi. Mais si Pascal Dupraz estime que Marseille a les armes pour titiller Paris, Chris Waddle pense que De Zerbi ne dispose pas encore d’assez de joueurs pour tenir jusqu’en fin de saison avec sa philosophie de jeu.

Getty

« Il aime que son équipe garde la possession du ballon et c’est assez amusant quand ça marche. Je pense qu’il sera frustré parce que pour que ce système fonctionne, vous devez avoir de très bons joueurs et une très bonne équipe. Je sais que Marseille a investi dans certains joueurs cette saison, ce qui l’a rendu plus fort, mais il y aura des moments où ils perdront ou feront des matchs nuls qu’il pensera qu’ils auraient dû gagner », explique l’homme aux 140 matchs et 28 buts avec l’Olympique de Marseille.