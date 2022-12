Les excuses tardive d'Amrabat à Gavi

La star marocaine Sofyan Amrabat a expliqué son fameux post qui a suscité une vive polémique en Espagne.

Après la victoire historique d'Amrabat et du Maroc sur l'Espagne, une photo a été partagée sur son compte Instagram. On y voyait son portrait avec une épée, portant le milieu de terrain de Barcelone Gavi comme un animal mort.

S'adressant à Mundo Deportivo, Amrabat s'est excusé pour la photo, expliquant que ce n'est pas lui qui l'a postée.

"Je veux m'expliquer à ce sujet. J'ai mon compte Instagram, mais il y a une autre personne qui le gère aussi pour moi. La personne qui a partagé cette image l'a vue comme une blague. J'ai beaucoup de respect pour les Espagnols et quand j'ai appris que les gens n'aimaient pas cette image, je l'ai immédiatement supprimée."

"Si quelqu'un s'est mis en colère, je m'excuse de la manière la plus sincère qui soit. Quand les gens se sont mis en colère, j'ai décidé de la supprimer rapidement."

Les excuses d'Amrabat semblaient effectivement sincères devant la caméra. L'équipe du Maroc s'est jusqu'à présent comportée avec classe et respect dans cette Coupe du monde, en rivalisant durement mais équitablement avec ses adversaires.

Le joueur de 26 ans a fait l'objet d'une presse négative en Espagne à cause de cette image, mais cela semble mettre un terme au problème. Le milieu de terrain de la Fiorentina est devenu l'un des joueurs les plus remarquables du tournoi et nul doute qu'il aura eu un mot avec son équipe de relations publiques.