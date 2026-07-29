Thomas Müller a replacé la couronne dorée sur sa tête avant de prendre place sur le trône surdimensionné.

Le joueur de 36 ans avait aussi toutes les raisons de jubiler : lors du Shooting Challenge de la MLS, l’ancien joueur phare du FC Bayern a établi un nouveau record mardi soir et a surtout provoqué la stupéfaction et une pure extase chez les commentateurs TV.

Avec 79 points, Müller a dépassé l’ancienne meilleure marque d’Evander, qui avait inscrit 72 points l’an dernier. Le Brésilien s’est ensuite présenté une nouvelle fois hors concours après la performance de Müller pour faire mieux, et il a lui aussi atteint 79 points. Müller a alors posé sa couronne sur la tête du joueur du FC Cincinnati.





Thomas Müller, actuellement leader de la Conférence Ouest avec les Vancouver Whitecaps

« J’adore le Skills Challenge », a déclaré Müller, visiblement de très bonne humeur sur son trône. Le Shooting Challenge fait partie du MLS All-Star Skills Challenge et se déroule traditionnellement la veille du MLS All-Star Game. Des joueurs sélectionnés de MLS y démontrent leur précision de tir en touchant le plus de cibles possible dans et autour du but dans un temps limité.

Outre Müller, le capitaine de l’équipe nationale des États-Unis Tim Ream (Charlotte FC), le gardien canadien de Coupe du monde Maxime Crépeau (Orlando City) et Javier Ruiz (Club Necaxa) se sont également imposés dans d’autres catégories cette année.

Le All-Star Game aura lieu mercredi soir (heure locale) en Caroline du Nord. En plus de Müller, le Sud-Coréen Heung-Min Son sera également sur le terrain. Les deux hommes se retrouveront déjà dimanche, lorsque Müller et ses Vancouver Whitecaps affronteront le Los Angeles FC dans le choc au sommet de la Conférence Ouest. Les deux équipes occupent actuellement la tête du classement avec 33 points.