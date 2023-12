Les clubs anglais interdits de Super League !

Il semble que la Superleague ne sera pas compatible avec les clubs de la Premier League.

La Superleague, le FC Barcelone et le Real Madrid ont célébré jeudi matin l'arrêt de la Cour européenne qui leur a donné la liberté de mettre en place une nouvelle compétition européenne sans la menace de sanctions de la part de l'UEFA ou de la FIFA. Toutefois, il semble que la Superleague ne sera pas compatible avec les clubs de la Premier League.

Les six clubs anglais qui ont tenté de s'inscrire initialement (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham Hotspur) ont immédiatement été confrontés à des réactions négatives, ainsi qu'à des pressions de la part du gouvernement pour qu'ils se retirent de la compétition.

L'article continue ci-dessous

Peu après la décision du tribunal, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à l'Independent que, que les clubs de Premier League concernés veuillent ou non participer à la compétition, celle-ci leur serait retirée.

"La tentative de création d'une compétition séparée a été un moment décisif pour le football anglais et a été universellement condamnée par les supporters, les clubs et le gouvernement.

"Nous avons pris des mesures décisives à l'époque en déclenchant l'examen de la gouvernance du football mené par les supporters, qui a appelé à la création d'une nouvelle autorité de régulation indépendante pour le football anglais.

"Nous présenterons sous peu une législation qui fera de ce projet une réalité et empêchera les clubs de s'inscrire à l'avenir à des compétitions dissidentes de ce type.

Cela n'empêche évidemment pas le reste de l'Europe de s'inscrire à la compétition, mais une compétition sans les grandes stars de la Premier League serait nettement plus faible et remettrait en question l'ampleur de l'incitation financière.

Peu après la décision, les organisateurs de la Superleague, A22, ont présenté une proposition pour la nouvelle compétition, qui impliquerait 64 équipes dans trois ligues avant un système d'élimination directe pour déterminer les vainqueurs. Ce système n'est pas très différent de celui de la Ligue des champions, de l'Europa League et de la Conference League, mais la qualification ne serait pas déterminée uniquement en fonction de la position dans le championnat chaque saison. Il y aurait également plus de matches dans la phase de championnat et moins de matches à élimination directe.