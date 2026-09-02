Le Brésilien Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, a dévoilé un recoin particulier du complexe de Valdebebas, qui n'était pas connu du public.

Selon le journal "Mundo Deportivo", le mois de septembre est arrivé, et avec lui le moment de se remémorer l'été. Vinicius a voulu, à travers ses comptes sur les réseaux sociaux, le faire d'une manière tout à fait particulière.

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Parmi les photos qu'il a publiées pour résumer son été, il a inclus une image d'un coin du terrain de Valdebebas où le Real Madrid souhaite honorer ses buteurs contemporains, et plus précisément ceux qui ont marqué 100 buts avec l'équipe à un moment de leur carrière au sein du club.

Ce groupe de joueurs comprend Vinicius lui-même, dont la photo commémorative est exposée aux côtés de celles de Sergio Ramos, Karim Benzema, Fernando Hierro, Cristiano Ronaldo, Fernando Morientes, Ronaldo Nazario, Raul Gonzalez, Gonzalo Higuain et Gareth Bale.

Ainsi, les supporters du Real Madrid l'ont remercié d'avoir montré ce qu'ils n'auraient pas pu voir autrement, signe que le complexe sportif du Real Madrid regorge de détails.

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