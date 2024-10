Les ambitions de Gianluigi Donnarumma avec le PSG

Le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a livré ses ambitions avec le club de la capitale, mardi.

Le Paris Saint-Germain défie Arsenal, ce mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une rencontre décisive pour le club parisien qui souhaite lancer un message aux autres favoris de la compétition reine des clubs européens. Pour cela, le PSG peut compter sur un Gianluigi Donnarumma, totalement dévoué et avec de grandes ambitions avec le club francilien.

Gianluigi Donnarumma est heureux à Paris

Formé à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a pris une grande décision en quittant la Lombardie et l’Italie en 2021. L’international italien a alors rejoint le PSG au grand dam des supporters milanais qui ne lui ont jamais pardonné cette « trahison ». Mais loin de tout ça, Gianluigi Donnarumma a réussi à s’imposer devant un certain Keylor Navas et est devenu incontournable dans la capitale française où il se sent très bien.

« Le PSG a toujours eu un œil sur moi, et voulait me recruter depuis longtemps. Et quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite senti à la maison, tout le monde a tout fait pour que je m’intègre parfaitement. Je me sens très bien ici, les supporters m’aiment beaucoup et je donnerai toujours tout sur le terrain pour leur rendre cela. Le club travaille beaucoup sur cet esprit de famille », révèle-t-il dans un entretien accordé à l’UEFA.

Donnarumma vise le statut de légende au PSG

S’il est devenu titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a de la concurrence cette saison. Le club francilien a notamment recruté Matvey Safonov cet été afin de titiller l’Italien. Outre le gardien russe, Arnau Tenas est aussi une menace pour l’ex-rossonero. Mais cela n’ébranle en rien Gianluigi Donnarumma qui tient toujours son rang. Il devrait même être titulaire face à Arsenal ce soir après avoir manqué les trois derniers matchs en raison d’un pépin physique. Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma souhaite, non seulement, prolonger son bail, mais aspire également à devenir une légende du PSG, à l’instar de son capitaine, Marquinhos.

« Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! Je sais que c’est beaucoup de matches, mais j’espère être à la hauteur de cette mission ! Celle de devenir un leader et d’aider ceux qui rejoindront le club à l’avenir », confie le champion d’Europe 2020.