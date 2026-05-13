Les 15 plus beaux buts de l'histoire des finales de la Coupe du monde de la FIFA

Le coup franc de Ronaldinho face à l’Angleterre en 2002

Demandez à un supporter anglais, il invoquera la chance. Interrogez un fan brésilien, il assurera que Ronaldinho l’avait bien recherché. L’intéressé, lui, affirme sans détour qu’il s’agissait bel et bien d’une frappe.

En quart de finale face à ce qui pouvait être la meilleure génération de l’Angleterre, la Seleção a d’abord été menée 1-0 après une ouverture du score précoce de Michael Owen, avant que Rivaldo n’égalise. En deuxième période, à la 50^e minute, le Brésil obtient un coup franc à environ 40 mètres des buts. Ronaldinho se présente pour le tirer.

Peu de spectateurs s’attendaient à ce qu’il tente sa chance, mais le Ballon d’Or 2004 l’assure : il visait bien le cadre. David Seaman, dans les buts, resta figé alors que le ballon passa au-dessus de sa tête, effleura la barre transversale et termina sa course au fond des filets.

David Beckham, Teddy Sheringham et Danny Mills – ce dernier étant le joueur que Ronaldinho a ensuite fauché pour recevoir un carton rouge – ont tous qualifié le geste de « coup de chance ».

L’intéressé assume : « Quand j’ai frappé, je voulais tirer au but, même si ce n’était pas exactement là que je visais. En toute honnêteté, je visais l’autre côté du filet. »

Il conclut : « Un but est un but ». Ce coup de génie propulsa le Brésil vers le sacre, laissant l’Angleterre regretter ce qui aurait pu advenir après plus d’une demi-heure passée à jouer contre dix.

James Rodríguez face à l’Uruguay (2014)

Si un but peut rarement à lui seul provoquer un transfert, cette somptueuse volée lointaine a sans doute pesé dans la balance lorsque Rodriguez a rejoint le Real Madrid.

La star colombienne a stupéfié le monde entier en 2014 en marquant un but absolument incroyable de loin, alors que son équipe créait la surprise du tournoi.

Lors du huitième de finale face à l’Uruguay, il a ouvert le score d’une frappe limpide, contribuant à la victoire 2-0 et décrochant au passage le Prix Puskas de la plus belle réalisation de l’année.

Le meneur de jeu a contrôlé le ballon de la poitrine à 25 mètres du but, s'est retourné d'un coup de hanche et a décoché une frappe qui a heurté la barre transversale avant de finir au fond des filets, dans un style tout simplement sensationnel.

Dos au but au moment de la réception, le Colombien s’est retourné d’un pivot parfait et a enroulé sa frappe, alliant technique et puissance. Un bijou qui révélait au monde son talent de classe mondiale. Il a bien inscrit un second but en seconde période, mais c’est bien cette réalisation qui a placé James Rodríguez sous les projecteurs planétaires.

Robin van Persie face à l’Espagne (2014)

Le plus beau coup de tête de l’histoire du football ?

Les Pays-Bas ont écrasé l’Espagne lors de l’un des matchs les plus incroyables de la Coupe du monde 2014. Sous la houlette de Louis van Gaal, les Néerlandais ont renversé la vapeur, s’imposant 5-1 après avoir concédé un penalty dès l’entame, transformé par Xabi Alonso.

Juste avant la mi-temps, Daley Blind a lancé une longue passe lobée vers l’avant, et Van Persie, lancé dans la surface, a réalisé une incroyable extension de tout son corps pour devancer le ballon et le propulser dans la lucarne d’une tête puissante et précise.

Il a doublé la mise en seconde période, offrant aux Néerlandais un récital digne du « football total » et valant à sa tête le Prix Puskas ; aucune autre réalisation ne pouvait prétendre à ce trophée.

Toni Kroos contre la Suède (2018)

L’Allemagne, championne du monde en titre, a connu un parcours catastrophique en 2018. Éliminée dès la phase de groupes, la Mannschaft n’a gagné qu’un seul match, 2-1 contre la Suède. Battue par le Mexique lors de son entrée en lice, elle devait absolument s’imposer pour rester en lice avant d’affronter la Corée du Sud.

Menés au score dès la 32e minute après l’ouverture du score d’Ola Toivonen, les Allemands ont rapidement répliqué par Marco Reus. Puis, la rencontre a basculé : Jérôme Boateng a été expulsé à huit minutes du terme, laissant les siens en infériorité numérique.

Les champions du monde en titre semblaient alors condamnés à l’élimination, mais, dans le temps additionnel, ils ont obtenu un coup franc excentré sur la gauche. L’angle était très fermé ; pourtant, Kroos a déjoué le piège : il a d’abord demandé à Reus une petite passe pour se créer de l’espace, puis, d’une manière ou d’une autre, il a trouvé la lucarne de Robin Olsen.

La cinquième minute du temps additionnel venait d’être atteinte et, malgré son infériorité numérique, l’Allemagne se donnait encore une chance de se qualifier. La défaite finale contre la Corée du Sud ne saurait être imputée à Kroos : sa réalisation, exceptionnelle, avait offert à toute une nation l’espoir d’avancer. Un souffle d’espoir aussitôt éteint, mais dont la flamme, même brève, aura brillé.

Manuel Negrete contre la Bulgarie (1986)

Le nom de Negrete est peut-être tombé dans l’oubli, mais en 1986 il a inscrit une pépite contre la Bulgarie.

Après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, il lance une offensive sur l’aile gauche avant de s’engager vers l’avant. Il atteint le bord de la surface alors qu’une action défensive est repoussée vers le but bulgare.

Après un contrôle orienté parfait, il échangea une série de passes rapides avec Javier Aguirre, puis, au moment où le ballon lui revint lobé, il expédia une retourné acrobatique depuis l’entrée de la surface.

Le ballon se trouvait à environ un mètre cinquante du sol lorsque Negrete, d’une frappe limpide du gauche, a propulsé le Mexique vers une victoire 2-0. Une conclusion d’une élégance rare dans l’histoire de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo contre l'Espagne (2018)

Les statistiques de Ronaldo sur coups francs ne sont pas aussi reluisantes qu’on pourrait l’imaginer. Le maestro portugais tente de nombreuses frappes arrêtées chaque saison, mais il se heurte trop souvent au mur ou envoie le ballon au-dessus de la transversale. Pourtant, lors du match face à l’Espagne en 2018, il s’est montré impitoyable.

Après avoir déjà marqué deux fois, Ronaldo s’est présenté à 25 mètres des buts à la 88^e minute, alors que l’Espagne menait 3-2 dans un match de phase de groupes particulièrement spectaculaire.

Le n°7 s’élança et expédia une frappe plongeante, parfaitement enroulée, qui alla se loger dans la lucarne, laissant David de Gea figé sur sa ligne.

Ce geste rappelait son coup franc exceptionnel avec Manchester United face à Portsmouth, mais il fut inscrit sur la plus grande scène du football et couronna l’une des plus belles performances individuelles de l’histoire de la Coupe du monde.

Au sommet de son art, il est imparable.

Bobby Charlton face au Mexique (1966)

L’un des premiers chefs-d’œuvre de l’histoire de la Coupe du monde.

Charlton, alors pivot du milieu de terrain anglais, évoluait au cœur de la victoire des Three Lions, seule et unique Coupe du monde conquise à domicile. Lors de la phase de groupes, l’Angleterre domine le Mexique 2-0 dans un match engagé, et c’est Charlton qui lance les siens vers un succès vital pour le moral.

Martin Peters récupère le ballon dans sa moitié de terrain, le transmet à Roger Hunt, qui le sert à Charlton, juste devant la ligne médiane. Le numéro 9 s’élance alors dans une course en zigzag digne de Steven Gerrard, efface plusieurs adversaires et, des 25 mètres, enroule sa frappe.

Son tir trouve la lucarne, un coup de génie qui fait bondir Wembley, et Charlton s’impose comme le meilleur milieu de terrain de l’époque. Il soulevera le trophée en fin de tournoi, couronnant une performance à la mesure de son talent.

Michael Owen face à l’Argentine (1998)

En 1998, Owen n’avait que 18 ans et c’est face aux rivaux acharnés des Three Lions qu’il s’est véritablement révélé sur la scène internationale. Bien sûr, comme tous les supporters des Three Lions le savent, l’équipe a fini par perdre ce match, après l’expulsion de David Beckham et une séance de tirs au but déchirante.

Mais, l’espace d’un instant glorieux, l’Angleterre sembla posséder le meilleur joueur du monde, prêt à conduire la nation vers un premier sacre depuis 1966.

Beckham lance le ballon depuis sa moitié de terrain. Owen le contrôle d’un extérieur du pied dans le rond central, efface aisément son premier adversaire, puis, d’un subtil mouvement d’épaule, en croise un second avant de lancer une frappe fulgurante qui bat Carlos Roa, impuissant.

Ce but donna l’avantage 2-1 à l’Angleterre et installa Owen comme meilleur jeune joueur du monde. Il remporta ensuite le Ballon d’Or à l’issue d’une saison remarquable, devenant le plus jeune lauréat de l’histoire. Son action éclatante fut, à n’en pas douter, le facteur décisif de la rencontre.

Dennis Bergkamp contre l'Argentine (1998)

« Dennis Bergkamp ! Dennis Bergkamp ! DENNIS BERGKAMP ! » Peut-être le commentaire le plus emblématique de l’histoire de la Coupe du monde, pleinement mérité puisque Bergkamp a inscrit le but de la victoire à la 90^e minute lors d’un quart de finale haletant face à l’Argentine.

Frank de Boer lance une longue balle depuis la ligne arrière ; l’attaquant contrôle de la poitrine, efface son vis-à-vis d’un petit pont, puis enroule sa frappe du droit dans le coin opposé.

Un but d’une maîtrise technique rare, inscrit par un joueur d’exception, qui a laissé le commentateur néerlandais en boucle, s’égosillant jusqu’à en perdre la voix, tant l’action était hors du commun.

En trois touches de balle, l'attaquant a qualifié les Pays-Bas et est entré dans la légende de la Coupe du monde.

Joe Cole contre la Suède (2006)

Le plus beau but de l’Angleterre en Coupe du monde ?

En 2006, les Three Lions espéraient enfin couronner leur « génération d’or » d’un trophée international majeur. Si le sacre final leur échappa, un geste de pure magie de Cole, lors de la phase de groupes, fit croire un instant à l’impossible.

Après un centre repoussé, le ballon revient dans les pieds de l’ailier, à environ 35 mètres du but. Alors qu’il rebondit, il le contrôle de la poitrine puis enchaîne une volée époustouflante qui vient mourir dans la lucarne, dans un espace aussi réduit qu’un timbre-poste, offrant aux Three Lions l’avantage.

La rencontre s’est conclue sur le score de 2-2, suffisant pour que les Three Lions terminent en tête du groupe, et Cole, du jour au lendemain, fut considéré comme un joueur à suivre sur la scène internationale.

Un éclair de génie dans une campagne allemande autrement terne.

Saeed Al Owairan contre la Belgique (1994)

Ce but d’Al Owairan contre la Belgique pour l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 1994 pourrait évoquer un autre chef-d’œuvre de cette liste, mais il mérite amplement sa propre mention.

Après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, Al Owairan a effacé quatre adversaires lors d’une incroyable percée solitaire avant de conclure du droit pour offrir à son équipe une victoire 1-0 lors de la phase de groupes.

À l’époque, ce succès fut une énorme surprise, la sélection saoudienne atteignant les huitièmes de finale. Al Owairan demeure une icône de la Coupe du monde, et à juste titre, puisqu’il a inscrit l’un des plus beaux buts en solo de l’histoire du tournoi.

Reste qu’il ne s’agit pas tout à fait du meilleur…

Esteban Cambiasso face à la Serbie-et-Monténégro (2006)

Le football « tiki-taka », souvent associé à Pep Guardiola, à l’Espagne et au FC Barcelone, a trouvé l’une de ses expressions les plus pures en 2006 avec l’Argentine.

Maxi Rodríguez récupère le ballon dans sa moitié de terrain et lance une combinaison qui permet à l’Albiceleste de conserver le cuir pendant environ une minute, le faisant circuler latéralement, vers l’arrière puis vers l’avant, afin de déstabiliser la défense adverse.

Après plusieurs échanges, Javier Saviola et Juan Román Riquelme combinent en une-deux, avant que Riquelme ne serve Cambiasso. Ce dernier transmet à Hernán Crespo, dont la talonnade astucieuse est immédiatement reprise par le milieu de terrain, qui conclut l’action d’une frappe sous la barre.

Le verdict de Crespo ? « Le plus beau but ».

Après 24 passes, l’Argentine inscrivait peut-être le plus beau but collectif de l’histoire de la Coupe du monde, avant de l’emporter 6-0 et de briller, un instant, comme candidate au titre.

Carlos Alberto face à l’Italie (1970)

Sa frappe en première intention, concluant une combinaison d’école, est souvent considérée comme le but le plus emblématique de l’histoire de la Coupe du monde. C’était le premier tournoi diffusé en couleur ; les maillots jaune vif et bleu du Brésil ont ainsi captivé une génération de supporters.

En finale, ils ont marché vers la gloire en battant l’Italie 4-1, grâce à des buts de Pelé, Gerson et Jairzinho.

Mais c’est bien Alberto qui est entré dans la légende en concluant l’une des plus belles actions de l’histoire de la compétition.

L’action, lancée dans le camp brésilien, s’est construite en neuf passes. Un triangle précis a d’abord déséquilibré la défense italienne, puis Jairzinho a débordé côté gauche avant de repiquer dans l’axe. Il a servi Pelé, tandis que Tostão, l’avant-centre, repérait la course d’Alberto parti depuis l’arrière-droit. Un signe de la main, une passe décisive du « Roi », et Alberto concluait du premier coup, enrouant la sphère dans le coin inférieur.

D’une frappe en première intention, Alberto a logé le ballon dans le coin inférieur du but, concluant de manière somptueuse une action qui a démontré au monde entier que le Brésil était, à lui seul et sans contestation possible, la meilleure équipe de la planète.

Benjamin Pavard contre l’Argentine (2018)

L’un des buts les plus esthétiques jamais marqués : Pavard a trouvé le chemin des filets de manière sensationnelle lors d’un match à élimination directe classique entre la France et l’Argentine, remporté 4-3 par les Bleus.

Son tir, le deuxième des Bleus dans la rencontre, était une frappe limpide depuis l’entrée de la surface, comme si la balle défiait les lois de la physique.

Après un centre de Lucas Digne mal repoussé par la défense argentine, Pavard, posté arrière droit, effleura plutôt que de frapper le ballon, lui imprimant une rotation parfaite vers la lucarne.

Un bijou qui prouvait que les Bleus pouvaient frapper de loin grâce à un talent individuel hors norme. Ce but à lui seul justifiait la victoire.

Diego Maradona contre l'Angleterre (1986)

Quel autre choix pouvait-on faire ?

Le solo génial et la finition de Maradona face à l’Angleterre ont souvent été éclipsés par son but de la « Main de Dieu », ce qui se comprend aisément. Cela n’enlève toutefois rien à la splendeur de cette action solitaire où il a laissé derrière lui quatre joueurs, enchaîné 11 touches en 11 secondes, avant de glisser le ballon sous Peter Shilton. Ce bijou a été baptisé « but du siècle », et GOAL ne peut qu’acquiescer.

Gary Lineker, qui portait alors le maillot des Three Lions battus ce jour-là, l’a d’ailleurs qualifié de « plus beau but jamais marqué ».

« Sur une pelouse dans un état aussi médiocre, ce qu’il a réalisé était tout bonnement extraordinaire.

C’est la seule fois de ma carrière où j’ai vraiment ressenti le besoin d’applaudir un but. Une partie de moi était anéantie. C’est sans aucun doute la plus belle chose que j’aie jamais vue sur un terrain de football. C’est le plus beau but jamais marqué. »