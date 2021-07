Leonardo Bonucci promet "le meilleur spectacle" contre l'Angleterre

Le défenseur de l'Italie s'attend à un grand match face à l'Angleterre, dimanche soir, en finale de l'Euro 2020.

Séduisante dans le jeu lors des phases de poules et face à la Belgique, l'Italie est aussi capable de compenser certaines limites par sa combativité légendaire. La Squadra Azzurra l'a encore prouvé face à l'Espagne, en décrochant son billet pour la finale de l'Euro 2020 après avoir été dominée durant toute la rencontre.

Pour les Transalpins, l'essentiel était bien entendu d'assurer leur qualification, eux qui croient dur comme fer à leurs chances de soulever le trophée. Dimanche soir (21h00), l'Italie a rendez-vous face à l'Angleterre, principal pays hôte de la compétition, pour une finale tant attendue qui promet un spectacle de haute volée.

"On a gagné en expérience et en enthousiasme"

C'est en tout cas l'avis de Leonardo Bonucci, l'expérimenté défenseur central de la sélection italienne. "On va jouer chez eux, mais cela ne nous effraie pas. Ce qui va se passer pendant le match, ce sera le meilleur spectacle pour le football européen et mondial, de la part de l'Angleterre, de l'Italie et du corps arbitral", a-t-il souligné, lors d'une conférence de presse en ligne organisée vendredi. Pour rappel, le défenseur de la Juventus Turin était déjà présent en 2012 lors de la finale perdue contre l'Espagne.

Selon lui, le report d'un an de l'Euro 2020 à cause de la pandémie de coronavirus a fait le jeu de l'Italie, permettant notamment aux jeunes de progresser. "Cela nous a aidés l'année en plus, les jeunes comme les plus anciens. Pendant cette année, on a gagné en expérience et en enthousiasme, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, à croire à quelque chose qui, il y a trois ans, semblait utopique", a ainsi expliqué Leonardo Bonucci, qui s'attend à un gros duel face à l'attaquant anglais Harry Kane.

"Harry Kane ? On ne le découvre pas aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs au monde. Lors des trois derniers matches, on a eu la chance d'avoir rencontré trois des meilleurs attaquants du monde (avec Romelu Lukaku (Belgique), Alvaro Morata (Espagne)), c'est juste une motivation en plus", a confié l'Italie, déterminé.