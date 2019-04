Leonardo Bonucci dit "non au racisme"

Montré du doigt de toutes parts depuis ses propos surprenants sur Moise Kean, le défenseur de la Juve a semblé effectuer un rétropédalage ce mercredi.

Leonardo Bonucci est devenu une sorte d'ennemi publique numéro en depuis mardi soir en raison de ses déclarations très maladroites à l'encontre de son coéquipier à la Juventus, Moise Kean. Appelé à réagir à propos des insultes racistes dont ce dernier avait été victime dans l'enceinte de , le défenseur italien avait à la surprise générale confié que les "responsabilités étaient partagées".

Bonucci a eu droit à une pluie de critiques pour ce qui ressemble au mieux à un manque de discernement, et au pire à un cautionnement de la bêtise humaine et du dérapage des tifosi sardes. Son coéquipier en sélection Mario Balotelli lui a notamment remonté les bretelles, en déclarant qu'il avait raté une "bonne occasion de se taire".

L'arrière central de la Vieille Dame ne s'est pas excusé pour cette réaction à chaud depuis hier. En revanche, sur son compte Instagram, il a posté un message dans lequel il assurait qu'il était complètement à l'encontre du racisme et de toute forme discrimination. "Au regard de tout (ce qui a été dit), et quoi qu'il en soit…Non au Racisme !"

Avec cette publication, à laquelle il a aussi associé des emojis pour apaiser un peu plus l'atmosphère, Bonucci essaye donc de se rattraper. Mais pas sûr que cette initiative fasse remonter sa cote. Et l'intéressé ferait mieux de présenter des excuses directement à son jeune partenaire. Car son comportement de la veille avait non seulement de quoi prêter confusion, mais aussi blesser profondément la victime du jour.