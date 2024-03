Leny Yoro a un nouveau prétendant

Chelsea s'intéresse au défenseur lillois Leny Yoro pour remplacer le vieillissant Thiago Silva.

Yoro a été lié à de nombreux clubs depuis le début de la saison et Chelsea s'intéresse désormais au jeune homme de 18 ans, selon The Standard. Le contrat de Silva expirant cet été, Chelsea cherche à recruter un jeune défenseur central. Malgré le peu d'options défensives en raison des problèmes de blessures, Mauricio Pochettino a laissé Silva sur le banc de Chelsea lors des deux derniers matches de Premier League. Yoro est considéré comme un élément parfait pour le projet de Chelsea, l'international français des moins de 21 ans ayant déjà intégré l'équipe senior de Lille.

Le joueur de 18 ans a réalisé une saison fantastique en France et d'autres grandes équipes européennes comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt pour le recruter cet été. Le PSG reste le favori pour le jeune homme, mais Lille souhaite le garder en Ligue 1 au-delà de l'été.

Chelsea ne lâche rien

Jean-Clair Todibo (Nice ) et Ousmane Diomande (Sporting ) sont deux défenseurs centraux potentiels pour remplacer Yoro, alors que Chelsea planifie un nouvel été très actif en matière de transferts. On dit que Chelsea ne se préoccupe pas d'enfreindre les règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité, et pense qu'il sera libre de dépenser de l'argent et de se battre pour ses cibles.

Le club londonien va continuer à lutter pour améliorer sa saison décevante, afin de la terminer sur une bonne note et de montrer à ses cibles estivales potentielles qu'il est toujours le lieu où il faut être, malgré une notable baisse de forme. Les Blues affronteront Leicester City en quart de finale de la FA Cup le samedi 16 mars.