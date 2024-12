Lens - PSG, un forfait chez les Sang et Or enchante Paris

Lens va devoir faire sans un cadre contre le PSG, dimanche. Une absence qui arrange les Parisiens.

Le RC Lens reçoit le Paris Saint-Germain dimanche à l’occasion des 32es finales de la Coupe de France. Un choc pour lequel les Sang et Or ne pourront pas compter sans l’un de leurs tauliers. Un forfait loin d’être une mauvaise nouvelle pour les Parisiens.

Brice Samba forfait avec Lens, le PSG exulte

Les 32es de finale de la Coupe de France démarrent ce vendredi avec l’entrée en lice des clubs de l’élite. Il y a d’ailleurs deux choc 100% Ligue 1 au programme avec Saint-Etienne – Marseille (dimanche, 14h45) et Lens – PSG (dimanche, 21h). La seconde affiche est encore plus particulière en raison de la manière dont les deux équipes se sont séparées lors de leurs dernières confrontations. Opposés lors de la 10e journée de Ligue le 2 novembre dernier, le Paris Saint-Germain et le RC Lens s’étaient quittés sur une victoire 1-0 des Parisiens. Mais la rencontre était marquée par des polémiques arbitrales avec des Lensois qui ont crié au complot après le coup de sifflet final. Mieux encore, les Sang et Or ont annoncé une revanche contre les Franciliens en Coupe de France.

Getty Images

Une revanche qui sera compliquée à prendre, par contre, sans Brice Samba dans les buts. Le capitaine lensois, blessé, ne sera pas de la partie, comme révélé par Will Still, ce vendredi. « Il s'est foulé la cheville », a fait savoir le technicien belge en conférence de presse. Cependant, Will Still dispose d’une autre cartouche pour tenir les cages lensoises contre Paris. Arrivé l’été dernier, le gardien burkinabè, Hervé Koffi, va enfin pouvoir disputer ses premières minutes avec le RC Lens, ce dimanche. « Hervé Koffi va débuter dimanche. A lui de montrer qu'il peut nous apporter en match », a assuré Will Still. Du côté du PSG, Gianluigi Donnarumma, victime d’un « traumatisme facial avec de multiples plaies » contre Monaco, mercredi, ne sera pas de la partie non plus.