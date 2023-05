Lens – OM : Franck Haise monte au créneau après la gifle de Dimitri Payet

Franck Haise, le coach du RC Lens a pris la défense de Dimitri Payet qui pourrait écoper d'une lourde sanction après avoir giflé Yannick Cahuzac.

Lors de la 34e journée de Ligue 1, le RC Lens recevait l'Olympique de Marseille. Ce match était considéré comme une sorte de finale puisque les deux équipes sont à la lutte pour la deuxième place du classement.

Payet a giflé Cahuzac pendant Lens-OM

Une deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions la saison prochaine. Victorieux du match sur le score de 2 buts à 1, le RC Lens en a profité pour doubler l'OM au classement. Les Sang et Or ont désormais deux points d'avance sur les Olympiques (72 contre 70).

Lors de cette rencontre, un indicent a éclaté lors de la deuxième mi-temps. Profitant de la confusion, Dimitri Payet, qui n'était pas encore entré en jeu a asséné une gifle à Yannick Cahuzac, un des adjoints de Franck Haise.

L'entraîneur lensois avait aussitôt interpellé l'arbitre du match, monsieur Clément Turpin : « Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ? »

Haise prend la défense de Payet

Les images de la gifle de Dimitri Payet ont été captées par Amazon Prime Video et diffusée dans « Dimanche Soir Football », une émission de la chaîne.

La commission de discipline de la LFP s'est saisie de l'affaire et Dimitri Payet sera auditionné le 17 mai.

Ce mercredi 10 mai, lors d'une conférence de presse, Franck Haise a été interrogé par les journalistes sur cet incident. Et l'entraîneur lensois a surpris son auditoire en prenant la défense du joueur de l'OM.

« Ce qui m'embête c'est (une potentielle sanction) parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match. Si c'est vu sur le coup, OK, d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. J'ai défendu mon ex-capitaine et mon adjoint (Cahuzac), mon staff. Il prend un rouge alors qu'il s'était fait secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan », a ainsi confié Franck Haise.