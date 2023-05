Combien de matchs risque de prendre Dimitri Payet après sa gifle?

Alors que des images le montrent gifler l'assistant de Frank Haise, combien de matchs de suspension risque Dimitri Payet pour son coup de sang?

Passées inaperçues autant pour les arbitres que pour la régie tv, des images montrant Dimitri Payet gifler Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Frank Haise, lors de la rencontre opposant le RC Lens à l'Olympique de Marseille ont fait surface ces dernières heures. Après avoir échappé à l'arbitrage sur le terrain, le milieu offensif français pourrait se voir rattraper après coup. Mais combien de matchs de suspension le Marseillais risque-t-il?

Une gifle qui pourrait coûter cher à Payet

Remplaçant au coup d'envoi, Dimitri Payet semblait particulièrement tendu samedi alors que son équipe bataillait à Bollaert dans un déplacement périlleux et décisif pour la deuxième place de Ligue 1. Échaudé par la pression, l'ancien international français a en effet explosé lorsque Facundo Medina a balancé un ballon vers le banc marseillais aux alentours de la demi-heure. Au coeur de l'échauffourée qui a suivi cette situation tendue, Payet est parti se fritter avec le banc lensois avant de gifler Yannick Cahuzac dans la mêlée.

Dès le lendemain de la rencontre, Prime Video diffusait les images de ce coup de sang qui a complètement échappé à l'ensemble du corps arbitral dans le feu de l'action. Comble de l'histoire, c'est bien l'assistant de Frank Haise qui a été expulsé par Clément Turpin après s'être plaint de manière virulente auprès du maître de cérémonie. Une mauvaise décision de plus pour l'arbitre de la rencontre, déjà épinglé pour de nombreuses erreurs lors de sa prestation.

Mais maintenant que la tension est retombée et que les images ont été diffusées et rendues publiques, Dimitri Payet pourrait bien être rattrapé pour son coup de sang. Selon le règlement et la jurisprudence en place en Ligue 1, le Marseillais pourrait hériter de 10 matchs de suspension, mettant ainsi un terme prématuré à sa saison. Si il reste à l'OM la saison prochaine, Payet en louperait également les débuts. Mais ces chiffres sont encore théoriques et la situation devrait rapidement être analysée par les instances compétentes.