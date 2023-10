L’entraineur de Lens, Franck Haise, estime que son équipe mérite amplement son succès contre Arsenal (2-1).

Lens a remporté son premier match de C1, ce mardi à Bollaert. L’équipe nordiste a réussi à se défaire du favori de sa poule, à savoir Arsenal (2-1). Alors qu’ils étaient menés au score, les Sang et Or sont parvenus à tout renverser grâce notamment à des buts d’Adrien Thomasson et Elye Wahi.

Haise rend hommage à ses joueurs

Franck Haise, le coach de l’équipe, ne pouvait qu’être content au coup de sifflet final. Au micro de Canal+, il a ainsi exprimé sa satisfaction et rendu hommage à sa formation pour la belle prestation produite. « On a bien travaillé sur les derniers jours, notamment sur la vidéo. C’est de la mécanique de précision et les joueurs ont été très bons de ce côté-là ».

Le coach artésien a aussi mis en avant la capacité de réaction de ses hommes : « On commence tres bien je trouve, on a fait dix bonnes premières minutes. Ensuite, il y a une petite erreur, ça fait partie du football et on la paye cash. Il fallait alors rester solide. Et là, ils ont fait beaucoup de choses très bien avec des arrêts du gardien, mais ça n’a pas été volé non plus ».

Haise a rendu hommage à ses joueurs et ces derniers ont aussi loué son travail. Ça a notamment été le cas de Brice Samba, le gardien de but. « Le coach est très bon, pour moi c'est le meilleur. Tout ce qu'il nous a dit c'est ce qu'il s'est passé. C'est très bien. On est fier de ce résultat-là, on a écouté les conseils du coach, on a réussi à les mettre en pratique mais c'est très bien », a déclaré le portier international.