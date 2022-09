Leipzig redoute un joueur du Real et ce n'est pas Benzema

L'entraîneur du RB Leipzig a un plan clair pour le match et comment il prévoit la défense qu'il va proposer contre le Real Madrid.

Marco Rose, l'entraîneur du RB Leipzig, a répondu aux questions des médias à Madrid, où son équipe affronte le champion en titre lors de la deuxième journée, mercredi soir.

"Ce sera un match difficile, mais nous avons une excellente équipe, nous avons une grande équipe. La tactique va être très importante - nous devons nous assurer que le rival n'a pas la possibilité de changer notre idée de la façon dont nous voulons jouer".

Quid de Vinicius ? Pensez-vous qu'il a évolué depuis que vous l'avez affronté il y a deux ans avec Dortmund ?

"Il était déjà un très bon joueur à l'époque. C'est un jeune joueur qui a continué à s'améliorer et il est décisif pour son équipe. Il est toujours prêt à tirer au but et vous ne vous rendez pas compte, il va marquer. Nous savons déjà comment il joue, qu'il cherche la profondeur et qu'il est bon dans les duels en un contre un, il est difficile de défendre contre lui. C'est un très bon joueur et il faut faire attention à lui".

Certaines équipes ont marqué Vinicius avec deux hommes. Pensez-vous qu'il pourrait mériter quelque chose de similaire lors du match ou cela reviendrait-il à négliger les autres joueurs madrilènes ?

"Nous devons éviter cela à tout prix. Madrid ne se résume pas à Vinicius, il y a d'autres joueurs qui ont des qualités très particulières. Même si Benzema est absent, il y a d'autres joueurs comme David Alaba qui sont dangereux. Ils sont les champions en titre de la Ligue des champions et c'est pourquoi nous devons en profiter".