Leipzig - Christopher Nkunku prend plus de plaisir en Bundesliga qu'en L1

Transféré à Leipzig cet été, l'ancien joueur du PSG s'est confié sur son acclimatation à la Bundesliga ce samedi, un championnat qu'il affectionne.

Formé au et longtemps considéré comme l'un des grands espoirs du club, Christopher Nkunku ne s'est jamais réellement imposé au Paris Saint-Germain, barré par la concurrence à son poste. Ainsi, comme Moussa Diaby, Timothy Weah ou encore Stanley Nsoki, Christopher Nkunku a quitté le Champion de cet été, rejoignant le club allemand de Leipzig, habitué à jouer les premiers rôles en et où il espère pouvoir progresser.

Fraîchement débarqué de l'autre côté du Rhin, il semblerait justement que le natif de Lagny-sur-Marne s'épanouisse sous ses nouvelles couleurs. En effet, auteur d'un but en quatre rencontres de championnat disputées, Christopher Nkunku s'est confié sur la , un championnat qu'il affectionne.

​"Ici, tout le monde cherche à gagner le match"

"C'est un championnat où il y a beaucoup moins de temps morts qu'en France. C'est plus intense, ça va des deux côtés sans arrêt. C'est aussi plus ouvert, toutes les équipes essayent de jouer. Au PSG, on avait l'habitude d'affronter des équipes qui étaient en permanence regroupées dans leur moitié de terrain", a d'abord déclaré le milieu de terrain offensif, dans un entretien accordé au média France Football.

"Ici, tout le monde cherche à gagner le match, même les petites équipes. Ça me plait. Quand tu joues au milieu comme moi, c'est plus agréable. Tu as plus d'espaces et tu prends plus de plaisir à jouer au foot", a ensuite analysé le Français, qui ne semble pas regretter ce nouveau chapitre en . Au même titre que l'ancien du PSG, bon nombre de Français sont parvenus à passer un cap en Bundesliga, à l'image de Kingsley Coman ou encore Benjamin Pavard.