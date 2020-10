Leicester, Wesley Fofana : "Je suis là où je voulais être"

Le défenseur central français a affiché sa fierté de rejoindre le club de Premier League et a concédé qu'il rêvait de jouer à l'OM.

Du haut de ses 19 ans, Wesley Fofana a été le feuilleton de l'été du côté de l'AS Saint-Etienne. Fortement courtisé par Leicester, le défenseur central français voulait rejoindre le club de tandis que son entraîneur, Claude Puel s'y opposait. Finalement, Wesley Fofana a vu son rêve se réaliser et a rejoint les Foxes contre la somme de 40 millions d'euros. Une vente record pour l'AS Saint-Etienne faisant un bien fou aux caisses du club.

Wesley Fofana a fait ses débuts en Premier League avec Leicester ce dimanche soir face à , mais avant cela, il a accordé une interview au Canal Football Club dans laquelle il a justifié sa venue chez les Foxes et a affiché sa fierté d'avoir vu ce rêve se réaliser : "Je suis très heureux, très fier. Je suis là où je voulais être. Ils ont montré qu'ils ont vraiment tout fait pour que je vienne, ils sont montés dans des sommes qui n'étaient pas prévues, et surtout jusqu'à la fin ils m'ont gardé la place. Ils auraient pu recruter un autre joueur, ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout fait pour que je vienne. Je suis sûr de mon choix".

"Mon rêve, c'est de taper le plus haut niveau"

Wesley Fofana est revenu sur son transfert : "Le prix ? Oui c'est incroyable. Même pour moi c'est incroyable. C'était aussi l'accord avec Saint-Etienne, si je pars, il fallait que le club touche une bonne somme d'argent et tout le monde est content. Depuis petit, je n'ai jamais été parmi les meilleurs, sur le devant de la scène. Ce qui a fait la différence c'est le mental. Je suis un guerrier, je suis prêt. C'est très flatteur de la part de Claude Puel de penser que je peux être l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. C'était très dur que Puel ne comprenne pas mon envie de partir, finalement ça s'est bien terminé. Je suis très heureux".

"L'offre que j'ai reçu de Leicester, personne n'aurait pu garantir que j'aurais eu la même offre la saison prochaine. Peut-être que j'aurai eu mieux, mais peut-être que je n'aurai pas eu cette offre. J'ai connu des moments difficiles petit, et je ne veux pas que mes soeurs connaissent ça. J'ai réussi à faire quelque chose que je n'imaginais pas même petit. Voilà, j'y suis arrivé, maintenant je veux continuer à grandir encore plus", a ajouté le défenseur de 19 ans.

Enfin, l'ancien de l'ASSE, né à Marseille, a concédé que l'OM était pendant longtemps son club de rêve : "Un club qui me fait rêver ? Quand j'étais jeune c'était l' , après c'était Saint-Etienne parce que j'ai tout vécu là-bas. Jouer à l'OM c'est un rêve ? Mon rêve c'est de taper le plus grand, le plus haut. Jouer au Vélodrome avec l'ASSE, devant ma famille, dans ma ville, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça restera toujours un rêve de jouer à l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas un jour, on ne sait jamais".