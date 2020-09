ASSE, Wesley Fofana : "Je serais fou de dire non à Leicester"

Le prometteur défenseur central de 19 ans a décidé d'accepter la proposition des Foxes et ce malgré l'avis de Claude Puel.

Wesley Fofana est en passe de marcher dans les pas de William Saliba. Formé à l'AS Saint-Etienne tout comme le défenseur d' , le joueur de 19 ans pourrait quitter le Forez cet été après une demi-saison en tant que titulaire en . Nouvel homme de confiance de Claude Puel en défense, Wesley Fofana attise la convoitise de Leicester et est prêt à céder aux sirènes du club de , malgré la volonté de son entraîneur de le conserver à tout prix. Dans une interview accordée à L'Equipe, Wesley Fofana a justifié son choix d'accepter la proposition d'un contrat de cinq ans de Leicester.

"J'ai reçu beaucoup d'offres. C'est normal de les avoir "checkées" avec mes agents. Ils n'étaient pas d'accord pour que je parle. Mais ce qui vient de se passer a brisé quelque chose en moi. Ma décision est prise: j'accepte une offre. Leicester? Oui. J'ai toujours rêvé de jouer en . Ce n'est pas un coup de tête. Déjà, l'été dernier, j'y avais réfléchi. Mais comme le club ne s'est pas mis d'accord avec je suis resté, focus à 100% sur les Verts" , a expliqué le défenseur de 19 ans.

"On peut tous être content"

L'article continue ci-dessous

"Cet hiver aussi. Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. Les aspects sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis conscient de prendre un risque en partant tôt à l'étranger, mais je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu'il me veut vraiment. Ce n'est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre de défenseurs centraux est immense. C'est un vrai projet sportif" , a ajouté le défenseur des Verts.

Plus d'équipes

Wesley Fofana a déjà parlé de son choix à Claude Puel : " Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui. Pas grave. Je me débrouille tout seul, raconte le défenseur. J'y suis habitué. Comme il était fermé à la discussion, on a parlé du sportif, pas de ma vie privée. Il m'a dit que je fais partie à 100 % du projet et qu'il est hors de question que je parte durant ce mercato" .

"Je n'irai pas au bras de fer. Sainté c'est mon club. Je l'ai dans le coeur et je le respecterai jusqu'au bout. Je lui dois ça. Mais je rentre dans ma sixième année, je ne suis pas un mercenaire qui a signé hier. J'ai refusé de partir à l'étranger à la fin de mon contrat aspirant et mes agents se sont battus pour que je signe pro. En vrai, je ne demanderais pas à partir si je savais que cela mettrait le club dans la merde. Mon souhait est que tout le monde soit content. Et on peut tous l'être" , a conclu le défenseur central de 19 ans. Reste à savoir si l'ASSE et Claude Puel changeront d'avis.