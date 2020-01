Leicester-Aston Villa 1-1, avantage aux Villans

Leicester défiait Aston Villa en demi-finales aller de League Cup ce mercredi. Et les Villans s'en tirent avec l'avantage du but marqué à l'extérieur.

Leicester a dominé d'emblée, mais n'a pas su gérer les départs en contre des Villans et ce sont d'ailleurs ces derniers qui ouvrent le score contre le cours du jeu.

À la demi-heure de jeu, El Ghazi, alimenté sur le flanc gauche, et sert au dessus de la défense Guilbert, dont la reprise de l'intérieur du pied droit depuis le deuxième poteau fait mouche pour le 1-0. L'ancien défenseur du SM permet aux visiteurs d'inverser la tendance et Leicester recule.

Mais les Foxes se réveilleront au fil des minutes et Maddison se montrera dangereux en seconde période avec un crochet assorti d'un tir puissant de l'intérieur du pied droit arrêté au premier poteau par un Nyland de plus en plus sollicité. Notamment par Vardy.

Un Nyland qui cédera finalement sur un but d'Ihenacho du gauche suite à un service de Vardy à un quart d'heure de la fin. Leicester insiste et une frappe de Vardy termine dans le petit filet extérieur à dix minutes du terme.

1-1, ce sera cependant le score final dans cette demi-finale aller de et tout se jouera au retour, à Villa Park, le 28 janvier. Léger avantage aux Villans pour l'instant...