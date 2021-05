Le Zénith sacré champion de Russie

Très large vainqueur du Lokomotiv Moscou (6-1), le Zénith peut faire la fête. Le club de Saint-Pétersbourg est officiellement champion de Russie.

Dimanche de sacres partout en Europe. En plus de l'Inter et de l'Ajax, tous deux officiellement sacrés champions respectivement en Italie et aux Pays-Bas, c'est le Zénith qui a également validé son titre en ce 2 mai du côté de la Russie.

Le club de Saint-Pétersbourg, toujours emmené par le grand Artem Dzyouba, a fait exploser le Lokomotiv Moscou pour s'assurer de ne plus être rejoint en tête de la Premier League russe, à deux journées de la fin de la saison.

L'avant-centre de la sélection russe a inscrit un doublé, tandis que Serdar Azmoum a lui trouvé le chemin des filets à trois reprises. Les deux joueurs qui occupent d'ailleurs les deux premières places du classement des buteurs, avec respectivement 16 et 19 buts. Le dernier but du Zenit a été inscrit par l'ancien bordelais Malcom, tandis que François Kamano, lui aussi passé par les Girondins, a été le seul buteur côté Moscou.

C'est la troisième fois consécutive que le Zenit remporte le titre de champion de Russie, la septième fois de son histoire (le record est détenu par le Spartak et ses dix titres). Un sacre qui assure au club russe de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, et même probablement d'être tête de série lors du tirage au sort de la phase de poules, fin août. De quoi peut-être retrouver les phases finales, après deux éliminations dès les phases de poules lors des deux dernières éditions.

Cette saison, les hommes de Sergueï Semak ont largement dominé le championnat russe depuis le début, eux qui comptent 72 points en 30 journées (deux petites défaites seulement). C'est quinze unités de plus que leur adversaire du jour et premier poursuivant, lequel avait remporté leur huit derniers matchs, aucun point perdu en 2021.

Le Zénith, qui reste sur deux matchs avec six buts marqués, a encore deux journées de championnat à disputer afin d'étrenner cette nouvelle couronne. Il faudra en effet se rendre à Oufa samedi prochain, avant de conclure à sur la pelouse du FK Tambov, huit jours plus tard.