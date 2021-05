L’Inter sacré champion d’Italie

L’Inter Milan vient d’être couronné champion d’Italie pour la 19e fois de son histoire suite au nul entre l’Atalanta et Sassuolo.

Onze ans après son dernier sacre national, l’Inter Milan vient de monter de nouveau sur le toit de l’Italie. Les Lombards se sont assurés le Scudetto alors qu’il reste encore quatre journées à disputer.

La dernière équipe qui aurait pu rattraper l’Inter c’est l’Atalanta Bergame, son dauphin. Mais, la formation de Gasperini devait l’emporter ce dimanche contre Sassuolo pour préserver un mince espoir dans cette optique. En vain, puisqu’ils ont concédé un nul (1-1).

Les hommes d'Antonio Conte savaient qu'ils étaient tous proches de la gloire après avoir battu Crotone 2-0 lors de leur dernière sortie. A présent, les Nerazzurri peuvent officiellement commencer à célébrer le 19e Scudetto de leur histoire.

La victoire de l'Inter de samedi était son 25e de l'exercice, quatre unités de plus que toute autre équipe, avec sept nuls et seulement deux défaites également enregistrés. L'équipe de Conte possède également le meilleur bilan défensif de ce championnat et aussi la deuxième meilleure attaque derrière celle d'Atalanta, tandis que leur différence de buts (de +45) est la meilleure de ce championnat.

L'Inter met fin à l'hégémonie de la Juventus

L'Inter est également invaincu en 17 matches de championnat. Son dernier faux-pas remonte au 6 janvier dernier contre la Sampdoria.

L’Inter n’avait plus remporté le moindre Scudetto depuis l’année du triplé en 2010 sous les ordres de José Mourinho. Le départ du Special One a été suivi par un long passage à vide et durant lequel les Nerazzurri ont vu Milan et surtout la Juventus leur voler la vedette.

Milan a soulevé le Scudetto en 2010-11 avant que Conte ne mène la Juve à trois titres successifs, Massimiliano Allegri prenant ensuite le relais au stade Allianz pour assurer cinq sacres d'affilée. Maurizio Sarri a prolongé la série de titres des Bianconeri à neuf la saison dernière, mais son remplaçant Andrea Pirlo n'a pas été en mesure de conserver le trophée. L'équipe piémontaise occupant actuellement la cinquième place du classement, avec 16 points de retard sur l'Inter.