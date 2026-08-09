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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Le trio du Barça surprend Flick par un sacrifice précoce

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Grand enthousiasme avant la nouvelle saison

L'équipe première du FC Barcelone a bénéficié d'un jour de repos ce dimanche, avec l'accord de son entraîneur Hansi Flick, à l'issue du tournoi amical triangulaire disputé samedi à Udine.

Le FC Barcelone n'a pas pu être sacré de la Coupe du Frioul-Vénétie Julienne, après sa défaite face à l'Udinese, sur le score d'un but à zéro, lors du tournoi triangulaire organisé à Udine.

 Selon le journal « Mundo Deportivo », les joueurs du Barça n'étaient pas absents de la cité sportive Joan Gamper. La principale nouvelle est le retour anticipé d'Eric Garcia et de Joan Garcia, qui disputent leurs premières séances d'entraînement en préparation de la nouvelle saison, alors que leur retour était initialement prévu mercredi prochain.

Un autre joueur s'est entraîné ce dimanche à la cité sportive, revenu avant la date prévue : l'Anglais Anthony Gordon.

 À ce trio s'ajoute Gavi, lui aussi revenu en avance et qui s'entraînait depuis jeudi dernier, soit six jours avant la date prévue.

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