L'ailier brésilien Raphinha souhaite surmonter sa déception à la Coupe du monde et sa récente blessure, et rejoindra cette semaine en Angleterre les entraînements de préparation du Barça pour la nouvelle saison.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Hansi Flick avait une raison de se réjouir. En plus des recrutements d'Anthony Gordon (25 ans) et de Karim Adeyemi (24 ans), ses plans offensifs pour la saison 2026-2027 incluront désormais Raphinha (29 ans). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle recrue, il a été un apport essentiel dans les cinq titres remportés par le Barça depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand aux commandes.

L'international brésilien doit rejoindre l'équipe le 29 juillet pour le stage d'entraînement en Angleterre, qui se prolongera jusqu'au 3 août et comprendra deux matches amicaux contre Birmingham City (31 juillet) et Preston North End (3 août), même si le club n'a pas exclu la possibilité qu'il arrive à la cité sportive aujourd'hui pour voyager avec l'équipe.

Depuis l'élimination du Brésil de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège (1-2) le 5 juillet, trois semaines se sont écoulées durant lesquelles Raphinha a pu se remettre de sa récente blessure musculaire, retrouver son dynamisme et s'éloigner des nouvelles préoccupantes entourant sa participation à la Coupe du monde, ainsi que d'une prétendue offre de 80 millions d'euros du club d'Al-Hilal qui ne lui aurait pas été présentée et que Raphinha a ignorée. Les rapports indiquent qu'il se trouvait à Orlando (États-Unis) et à Ibiza avec sa famille.

Il était arrivé à la Coupe du monde comme l'un des attaquants les plus en vue du Brésil, mais une blessure musculaire contractée durant la phase de groupes l'a totalement privé de participation.

Raphinha a quitté le match contre Haïti après avoir ressenti une douleur aux ischio-jambiers de la jambe droite. Les examens médicaux ont confirmé le problème, mais il n'a pas été définitivement écarté. Lors du match contre la Norvège, bien qu'ayant obtenu le feu vert médical, il est resté sur le banc des remplaçants. Pour le joueur du Barça, cette élimination douloureuse a marqué la fin d'une saison pleine de rebondissements.

Avec le Barça, il a décroché des titres malgré des pépins physiques en septembre et durant la trêve internationale de mars, et il est arrivé à la Coupe du monde comme l'un des leaders du projet brésilien. Mais une malheureuse rechute de la blessure contractée lors du match entre le Brésil et la France avant l'ouverture de la Coupe du monde a réduit à néant toutes ses ambitions accumulées.

Il a retenu la leçon. Une fois de plus, c'est une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, la même que celle contractée en jouant avec le Brésil lors de ce match de mars, qui l'a éloigné du Barça pendant cinq semaines, en même temps que leur élimination de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions.

La déception de l'élimination de la Coupe du monde s'est aggravée avec l'apparition de rumeurs faisant état de problèmes financiers et familiaux, que ses proches ont été contraints de démentir. Désormais, après s'être remis de ces récentes blessures, Raphinha entend tourner cette page et se concentrer sur le retour à son meilleur niveau, celui qui lui a permis de battre de nombreux records personnels en matière de buts, de passes décisives et de performances globales durant la première saison de Flick au Barça, et qui a fait de lui un candidat au Ballon d'Or de la saison 2024-2025.

Son objectif, tout comme celui du club, est de mettre un terme à la série de blessures musculaires qui l'ont touché et éloigné des terrains lors de nombreux matches.

Le Barça mettra fortement l'accent sur sa préparation physique à travers un programme personnalisé et spécifique afin de l'aider à retrouver sa force physique et son niveau habituel.

Le président Joan Laporta a déclaré : « Nous n'avons aucune intention de le laisser quitter le Barça. »