L'avenir de Julián Álvarez (26 ans), la star de l'Atlético Madrid, reste incertain, alors que le joueur souhaite partir et que plusieurs clubs s'intéressent à son recrutement lors de ce mercato estival.

L'attaquant argentin constitue la priorité absolue du Barçapour renforcer son effectif, mais l'Atlético Madrid refuse un transfert vers le club catalan et préfère le voir rejoindre un club à l'étranger.

Dans ce contexte, Arsenal figurait parmi les clubs candidats au recrutement de Julián, mais les récentes déclarations de l'entraîneur Mikel Arteta ont réduit cette possibilité.

Les rapports qui ont associé Julián à Arsenal indiquaient que le club avait l'intention d'inclure Viktor Gyökeres dans l'opération, l'attaquant suédois devant servir de moyen de pression pour faire baisser le montant du transfert de « l'Araignée ».

Cependant, interrogé sur l'intérêt du club pour un recrutement du joueur argentin, Arteta a répondu : « Je ne parlerai pas d'un joueur qui n'appartient pas à notre équipe. Je suis très heureux de l'équipe que j'ai. De toute évidence, nous voulons l'améliorer, et le club travaille dans ce sens. »

Arteta a ensuite confirmé que Gyökeres resterait sous ses ordres, et le journal «Mundo Deportivo» a estimé que cette déclaration constituait un signe fort d'un recul d'Arsenal dans la course au dossier Álvarez.

Après que Gyökeres est entré dans les plans d'Arsenal, il semble que le club se soit retiré de la course au recrutement de Julián Álvarez.

L'Argentin passe toujours ses vacances dans l'attente de nouvelles concernant son avenir, et le Barça continue de le considérer comme une priorité absolue. Toutefois, le club catalan se satisfait des renforts actuels de son secteur offensif, à savoir Anthony Gordon, Adeyemi et Bicio, et ne franchira aucune étape précipitée pour recruter l'attaquant.