Un rapport de presse espagnol a affirmé, ce jeudi, que le Real Madrid a mis en place un plan spécifique pour son joueur Yan Diomandé, afin de le protéger d'un cauchemar amer.

Âgé de 19 ans, Diomandé est le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Le club a versé 125 millions d'euros à Leipzig, un montant qui pourrait atteindre 140 millions d'euros, selon la réalisation par le joueur d'objectifs précis liés à la performance.

Malgré tout cela, il paraît quelque peu étrange que le joueur ivoirien n'ait débuté aucun match comme titulaire avec le Real Madrid jusqu'à présent. Il est vrai qu'il a joué, mais il est toujours entré en jeu comme remplaçant dans le dernier tiers de la rencontre.

Du côté du Real Madrid, et plus précisément de Mourinho, l'explication tenait à la nécessité de traiter Diomandé avec prudence, un plan précis lui étant réservé, dont personne au Real Madrid ne s'écartera.

L'entraîneur lui-même avait expliqué, avant le match face à l'Inter, qu'ils allaient gérer Diomandé progressivement, qu'il avait rejoint l'équipe tardivement, et que son heure viendrait.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que beaucoup voient dans le plan du Real Madrid le spectre de ce qui s'était passé avec Mastantuono l'été dernier. L'Argentin avait rejoint le club en provenance de River Plate pour 63,2 millions d'euros. À dix-huit ans, il avait signé au Real Madrid comme une étoile prometteuse à l'avenir brillant.

Mastantuono n'a pas eu suffisamment de temps pour s'adapter ; il n'y avait pas d'autre plan que de le titulariser d'emblée avec Xabi Alonso. Et pas seulement lors d'un seul match, mais lors de plusieurs rencontres, et l'Argentin n'a pas réussi à répondre aux attentes élevées placées en lui par la direction du Real Madrid.

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Petit à petit, Mastantuono a disparu du onze de départ et est devenu un joueur remplaçant. Non seulement cela, mais il a été prêté cet été à la Fiorentina.

Au regard de cet historique, il est compréhensible que le Real Madrid traite Diomandé avec prudence, afin de ne pas mettre en péril un transfert d'une valeur de 125 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du club.