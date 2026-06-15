Le transfert de Kokorela révèle un aspect peu connu du Real Madrid

Un article publié ce lundi met en lumière un aspect méconnu du Real Madrid, illustré par la signature de Marc Cucurella, en provenance de Chelsea.

Le club merengue a officialisé l’arrivée du défenseur de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2032.

Il s’agit de la première opération du club depuis l’arrivée de José Mourinho aux commandes. Le Real Madrid versera à Chelsea un montant fixe de 55 millions d’euros, Un montant qui pourrait grimper à 60 millions d’euros, Chelsea percevant 5 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus liés aux performances du joueur avec les Merengues.

Le latéral gauche catalan est le deuxième joueur recruté par le Real Madrid pour renforcer ce poste en l'espace d'un an.

En 2025, le club avait déjà déboursé 50 millions d’euros auprès de Benfica pour recruter Carreras, lequel n’a pas répondu aux attentes. Malgré la présence de trois spécialistes du poste (Carreras, Fran García et Mendy), Mourinho a réclamé un renfort supplémentaire.

Le club a donc satisfait à sa requête. Après avoir tenté d’enrôler Javi Gvardiol, qui va prolonger son contrat avec Manchester City, puis Calafiori, estimé à 80 millions d’euros par Arsenal, le Real a finalement opté pour Cucurella.

En moins d’un an, le Real aura donc investi plus de 100 millions d’euros pour deux joueurs occupant le même poste, illustrant les lacunes de sa planification sportive lors du précédent exercice.