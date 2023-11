Le total réel des buts de Pelé divulgué !

La vérité sur le total réel des buts de Pelé vient de tomber et ce n’est pas 1000.

Décédé il y a moins d’un an (29 décembre 2022, ndlr), Pelé est toujours considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du football par plusieurs observateurs. Au cours de sa carrière, le triple champion du monde s’est vu attribuer un nombre record de buts marqués. Mais en réalité, Edson Arantes do Nascimento de son vrai nom, n’a jamais marqué autant de buts.

Le nombre réel des buts marqués par Pelé

Alors que la Fifa lui a attribué un total hallucinant de 1281 buts en carrière, l’Equipe vient de faire tomber le mythe du roi Pelé. En effet, le Brésilien n’a marqué que 767 buts en 831 matchs au cours de sa carrière, révèle le média, qui a calculé le nombre réel de buts de Pelé. « Une 500 aine de buts auraient été marqués avec Santos en tournée mondiale, quand le club brésilien disputait, parfois plusieurs soirs de suite des matches amicaux contre des équipes qui pouvaient être très prestigieuses, ou très incertaines », explique Vincent Duluc, journaliste à l’Equipe.

Eternel Pelé !

1000 buts ou pas, Pelé fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Le Brésilien, passé par Santos (Brésil) et le New York Cosmos (Etats-Unis), a révolutionné le football de par sa qualité technique et sa vista. Adulé par tous les fans du ballon rond, Pelé a marqué l’histoire de ce sport pendant des générations et son aura continue de planer sur le football actuel. « Avant Pelé, le 10 était juste un numéro. J’ai lu cette phrase quelque part. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu’avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé », déclarait notamment Neymar après la disparition de l’intéressé. Outre l’ancien No10 du PSG, Kylian Mbappé, considéré comme son « héritier », a aussi rendu un vibrant hommage à Pelé après son décès. « Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire du PSG.